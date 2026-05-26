„Ruské ministerstvo zahraničních věcí si předvolalo českého diplomata Jana Ondřejku. Českému diplomatovi byl podán důrazný protest ohledně zadržení metropolity Ruské pravoslavné církve Ilariona v České republice 24. května,“ uvedla agentura.
Poznamenala, že Rusko požaduje okamžité propuštění Ilariona a ukončení pronásledování ruské pravoslavné církve v Česku. Podle agentury ruské ministerstvo zahraničí také uvedlo, že obvinění vznesená proti emeritnímu metropolitu ruské pravoslavné církve v Česku jsou absurdní a neopodstatněná.
„Konstatuje se, že skutečnost, že policejní operace byla provedena na základě anonymního tipu, svědčí o její plánované a provokativní povaze,“ uvedlo ruské ministerstvo.