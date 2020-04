Umět česky a mít práci. Podmínka drtivé většiny Čechů, aby cizince přijali

Naopak nejméně důležité je podle občanů manželství s Čechem, Češkou a vlastnictvím domu nebo bytu v zemi. Vyplynulo to z průzkumu CVVM z přelomu února a března.

V porovnání s loňským rokem se postoj české veřejnosti k cizincům nezměnil. V dlouhodobém časovém srovnání se však názory na okolnosti přijetí cizinců v místě jejich bydliště změnily.

Nejstabilnější je podle CVVM od roku 2009 počet lidí, podle kterých je důležité, aby cizinci mluvili česky a pracovali v Česku. Smýšlí tak více než čtyři pětiny veřejnosti. Stabilní je i názor, že by cizinci, kteří se stěhují do země, měli mít české státní občanství. Jsou o tom přesvědčeny tři pětiny obyvatel.

Naopak nejvýrazněji se změnil názor na to, zda by si cizinci kvůli začlenění do společnosti měli v Česku pořídit dům nebo byt. Nyní to považuje za důležitou okolnost jejich přijetí 33 procent občanů, před 11 lety to bylo 42 procent dotázaných.

Co je pro vás podmínkou, abyste přijali cizince mezi sebe? (Lze vybrat více odpovědí) celkem hlasů: 48 Aby uměl česky 18 Aby měl v Česku práci 4 Aby znal českou historii a kulturu 8 Aby žil v Česku aspoň 10 let 5 Aby měl světlou barvu pleti 3 Aby si vzal českého občana 1 Aby měl v Česku byt nebo dům 0 Aby se účastnil společenského života v místě bydliště 7 Aby měl české státní občanství 1 Nic z toho 1

Naopak o devět, respektive osm procentních bodů od té doby přibylo lidí, podle který je důležitá světlá barva pleti a znalost české historie a kultury. Barvě pleti přisuzuje nyní důležitost 41 procent dotázaných a znalosti české historie 65 procent lidí.

V uplynulých letech doznaly změn i názory Čechů na to, zda by se cizinci dlouhodobě nebo trvale žijící v ČR měli nebo neměli přizpůsobit místním zvyklostem. V letech 2003 až 2006 byly zhruba tři pětiny občanů přesvědčeny, že se mají co nejvíce přizpůsobit.

V roce 2007 jejich podíl klesl na 53 procent, o rok později zastánců tohoto názoru přibylo na 63 procent. Poté se jejich počet držel kolem tří pětin. Před čtyřmi lety pak stoupl na 80 procent, což je proti aktuálnímu průzkumu o sedm procentních bodů více.