„To, že cizinci nepředstavují problém v rámci ČR, si častěji myslí lidé s dobrou životní úrovní vlastní domácnosti, spokojení s nynější politickou situací,“ uvádí CVVM v nově zveřejněné tiskové zprávě.

Příznivě se na konto imigrantů vyjadřovali častěji voliči koalice SPOLU, případně koalice Pirátů a Starostů. V obou případech jde o 65 procent dotázaných. Opačný názor zpravidla zastávají voliči SPD, KSČM nebo ANO.

V nejmenší oblibě pak mají cizince lidé starší 65 let – podle 58 procent z nich představují problém. Naopak nejsmířlivější vůči nim jsou lidé ve věku 20-29 let – 59 procent z nich to za potíž nepovažuje.

Statisticky výrazný se ukázal rozdíl mezi pohledem žen a mužů. Problém představují cizinci jen podle 44 procent mužů. Stejný názor má 54 procent žen.

Odlišnosti se projevily i v závislosti na vzdělání respondentů. Většina vysokoškoláků cizince za problém nepovažuje. U obyvatel s nižším vzděláním tomu tak je naopak.

„Pokud ovšem lidé hodnotí problematiku příchozích cizinců v místě jejich vlastního bydliště, je podíl kritických lidí značně nižší. Dvacet jedna procent dotázaných deklaruje, že tito lidé představují problém,“ dodává CVVM.

Situace se liší i napříč jednotlivými kraji. Nejčastěji mají s imigranty v místě vlastního bydliště problém Pražané, a to 29 procent, a obyvatelé Plzeňského kraje. U nich to je 30 procent. Nejmenší komplikace vnímá s cizinci naopak 11 procent lidí z Moravskoslezského nebo 12 procent dotázaných v Karlovarském kraji.