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Česko chce v Green Dealu prosadit změny, snaží se ho zmírnit, říká velvyslanec při EU

Lucie Procházková
  13:00

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Stálý představitel České republiky při EU Vladimír Bärtl (25. srpna 2026) | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

V klimatické politice Česka došlo podle velvyslance Vladimíra Bärtla k výraznému posunu. Česká republika je podle něj v Evropské unii v otázce Green Dealu dokonce někdy lídrem, který aktivně prosazuje úpravy. O tom, co zásadního se mění v oblasti obrany, jak se Evropa snaží zlepšit svoji konkurenceschopnost nebo co je ve skutečnosti „diktát z Bruselu“, mluví v rozhovoru pro iDNES.cz.

Ukrajina získala v roce 2022 status kandidáta na vstup do Evropské unie. Když se dnes podíváme na proces přístupových jednání reálně – kde narážejí a co je naopak možné posouvat už teď navzdory probíhající válce?
V polovině letošního roku se Ukrajině oficiálně otevřely dva okruhy přístupových rozhovorů – ty, které řeší základní hodnoty a vnější vztahy. Je to symbolický a zároveň klíčový krok, pořád nicméně přetrvává rozpor mezi očekáváními ukrajinské strany a reálnými možnostmi.

O rozšiřování Unie se – ať už na velvyslaneckém výboru nebo při neformálních schůzích – vedlo mnoho debat. Náš postoj i postoj většiny dalších zemí zůstává takový, že se musíme rozhodovat výhradně podle zásluh jednotlivých kandidátů. Ukrajinská strana do značné míry spoléhá na politický apel, který všichni vnímáme, na druhou stranu existuje oprávněný pocit, že pokud by se upustilo od standardních podmínek pro přijetí, mohl by se spustit dominový efekt, který by znamenal erozi hodnot EU.

V uplynulých dekádách v nějakém momentě skutečně došlo k přeregulaci. Pravděpodobně se tak stalo s dobrými úmysly, ale důsledkem je, že se snížila akceschopnost a konkurenceschopnost našeho průmyslu a firem.

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