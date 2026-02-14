Macinka se v Mnichově sešel s čínským i černohorským protějškem. Domlouvali spolupráci

Česko má zájem na stabilních vztazích s Čínou. Po setkání ministra zahraničí Petra Macinky s šéfem čínské diplomacie Wang Iem na okraj Mnichovské bezpečnostní konference to uvedlo na facebooku ministerstvo zahraničích věcí (MZV). Podle čínské státní televize CGTN Wang po setkání ocenil aktivní závazek Česka zlepšit s Čínou vztahy.
„Ministr Macinka otevřel otázku víz a přímé letecké linky do Šanghaje. Obě strany potvrdily zájem na stabilních vztazích,“ uvedlo na facebooku ke schůzce s čínským ministrem české ministerstvo zahraničí.
Podle stanice CGTN Wang po jednání řekl, že Čínu a Česko pojí tradiční přátelství, v posledních letech ale vzájemné vztahy zaznamenaly řadu zvratů, což podle něj „neslouží zájmům ani jedné strany“. Podle Wanga Čína oceňuje „aktivní závazek“ nové české vlády zlepšit vztahy s Čínou. Slíbil, že Peking se přičiní, aby se vztahy vrátily zpět ke „zdravému vývoji“ co možná nejdříve. Podle CGTN čínský ministr rovněž vyjádřil naději, že si Česko „vytvoří správný obraz o Číně, bude důsledně dodržovat princip jedné Číny a respektovat základní zájmy Číny“.
Wang připomněl, že v březnu uplyne deset let od podpisu společného prohlášení Česka a Číny o navázání strategického partnerství. Stalo se tak u příležitosti návštěvy čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v Praze. Silnou orientaci na Čínu prosazoval tehdejší prezident Miloš Zeman. Při návštěvě sjednaly země celou řadu dohod, další memoranda a rámcové dohody mezi firmami se týkaly investic. Jejich hodnota ale byla nakonec výrazně nižší, než se původně předpokládalo.
Podle CGNT Macinka po jednání řekl, že se těší, že desáté výročí strategického partnerství bude „příležitostí otevřít novou kapitolu vzájemných vztahů“. Čínská státní televize rovněž uvedla, že Macinka potvrdil, že Česko se drží politiky jedné Číny a uznává vládu Čínské lidové republiky jako jedinou, která zastupuje celou Čínu. V minulosti Peking často kritizoval Česko kvůli údajnému porušování principu jedné Číny, mimo jiné v souvislosti s návštěvami českých politiků na Tchaj-wanu či při loňské návštěvě prezidenta Petra Pavla u dalajlamy u příležitosti jeho 90. narozenin.
Černohorská ambasáda v Česku
Macinka se v Mnichově sešel i s Filipem Ivanovičem z Černé Hory. Právě Černá Hora otevře v Česku své velvyslanectví. Na Facebooku to uvedlo tuzemské ministerstvo zahraničních věcí.
Pro Českou republiku byla dosud příslušná černohorská ambasáda ve Vídni. Kdy přesně balkánská země zastupitelský úřad v Praze otevře, ministerstvo neuvedlo.
Ministr Macinka na jednání s Ivanovičem rovněž podpořil rozšiřování Evropské unie o země takzvaného západního Balkánu i další evropskou integraci Černé Hory. O členství v nynější sedmadvacítce se kromě ní ze západobalkánských států ucházejí také Albánie, Srbsko, Severní Makedonie, Bosna a Hercegovina a Kosovo. Černá Hora má ambici ukončit přístupové rozhovory do konce letošního roku.