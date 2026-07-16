„Zítra nás čeká další potenciálně nebezpečná bouřková situace,“ uvedli meteorologové z ČHMÚ.
První bouřky se podle nich objeví už k ránu, a to na severozápadě a západě Čech. Kromě srážek by však neměly přinést výraznější nebezpečné jevy. „Mohlo by se pěkně zalít,“ dodávají meteorologové s nadsázkou.
Tyto ranní bouřky však podle nich mohou následně zhoršit podmínky pro vznik bouřek přes den, hlavně na severozápadě a severu Čech. „V tomto ohledu ale zatím panuje nejistota, kdy přesně noční/ranní bouřky přijdou a mohou mít zásadní vliv,“ upřesňují.
Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz
Podle dosavadních modelů čekají ty nejsilnější během odpoledne ve východní polovině Čech, přibližně v pásmu od jihu Čech k Orlickým horám nebo více východněji až na pomezí s Moravou. Tyto bouřky se podle nich budou patrně slévat do větších systémů a putovat směrem na Moravu a do Slezska.
Večer pak na jihozápad a západ Čech dorazí ještě bouřky z Bavorska.
„Hlavními nebezpečnými jevy zítra budou patrně nárazy větru – modely očekávají tvorbu větších lineárních systémů bouřek, hlavně v oblasti Moravy a Slezska a tím pádem by mohly být nárazy větru i rozsáhlejší,“ varují meteorologové. Dalším rizikem budou podle nich přívalové srážky, zejména kvůli opakovanému přechodu bouřek přes jedno místo. „Kroupy se mohou vyskytnout také v případech, kdy bouřky zůstanou izolovanější. Nevylučujeme zítra výjimečně i výskyt supercely,“ vyvozují z předpovědních modelů.
Zveřejnili také představu modelu Aladin, kde v Česku by měly v pátek odpoledne udeřit nejsilnější bouřky.
Výstraha platná pro všechny kraje až do půlnoci na sobotu varuje před přívalovým deštěm s úhrny kolem 40 mm, menšími kroupami a nárazy větru kolem 20 m/s (70 km/h).
Jaké bude počasí o víkendu
Do Česka pak přijde ochlazení. V sobotu bude převažovat oblačno a místy se objeví přeháňky, ojediněle i bouřky. Později večer ubývání srážek i oblačnosti. Teploty v noci klesnou k 19 až 14 stupňům, přes den vyšplhají k 22 až 26, na jižní Moravě až 29 °C.
V neděli bude nejprve polojasno a jen ojediněle přeháňky. Během dne začne od západu přibývat oblačnost, přechodně až na zataženo s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Později večer se naopak začne vyjasňovat. Teploty se budou pohybovat v noci mezi 16 až 12, na západě Čech až 10 stupni, přes den mezi 19 až 24 °C, na jižní Moravě vyšplhají až k 27 stupňům.
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Česko čeká prudká změna počasí. Po vedrech dorazí bouřky i ochlazení
Pondělí bude podle meteorologů chladný den. Bude polojasno až oblačno, ráno místy až skoro jasno a ojediněle mlhy. Během dne se ojediněle vyskytnou přeháňky, častěji na severu a severovýchodě území.
Nejnižší noční teploty spadnou k 13 až 9 stupňům, v údolích dokonce ojediněle až k 7 °C. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 18 až 22, na jižní Moravě až 24 °C.
Také úterý přinese oblačnou až polojasnou oblohu, místy občasný déšť nebo přeháňky. Teploty se přes den budou pohybovat mezi 18 až 22 °C.
Podobné teploty se v Česku udrží i v dalších dnech příštího týdne. Od středy do pátku by mělo být podle Českého hydrometoorologického úřadu většinou oblačno, místy, přechodně na většině území, občasný déšť nebo přeháňky.
Nejvyšší denní teploty zůstanou mezi 18 až 22 stupni, ve středu by se mohly vyšplhat až ke 24 °C.