Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Poprvé v historii. Česko bude příští rok předsedat Radě OECD

Autor: ,
  13:35aktualizováno  13:58

Ministr zahraničí Petr Macinka dorazil za ministryní financí Alenou Schillerovou na jednání o státním rozpočtu na příští rok. (18. srpna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Česko bude příští rok poprvé v historii předsedat Radě Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) na ministerské úrovni. Mezinárodní organizace sídlící v Paříži si klade za cíl napomáhat rozvoji členských zemí. Česko se stalo členem OECD v prosinci 1995, v minulosti působilo jako místopředsednická země.

Vláda návrh na kandidaturu do vedení rady organizace schválila minulý týden. Ministerstvo zahraničí dnes uvedlo, že Česko jako předsednická země dostane příležitost prosazovat vlastní priority a posílit svůj hlas mezi vyspělými státy. „Předsednictví přichází symbolicky více než 30 let po českém vstupu do OECD a představuje významné potvrzení důvěry členských států v naši zemi,“ uvedlo ministerstvo.

Vláda návrh na kandidaturu do vedení rady organizace schválila minulý týden. Ministerstvo zahraničí dnes uvedlo, že Česko jako předsednická země dostane příležitost prosazovat vlastní priority a posílit svůj hlas mezi vyspělými státy. „Předsednictví přichází symbolicky více než 30 let po českém vstupu do OECD a představuje významné potvrzení důvěry členských států v naši zemi,“ uvedlo ministerstvo.

Čeština, Macinka i Babiš aneb Jak Trump vzpomínal. Velvyslance přijal v Bílém domě

Mandát pro vedení rady je zpravidla jednoroční. Zasedání rady na ministerské úrovni se obvykle koná jednou ročně, většinou na začátku června. Podle české diplomacie zasedání určuje politické směřování OECD a stanovuje priority její další činnosti. „Jako předsednická země se bude Česká republika podílet na stanovení hlavního tématu a programu ministerského zasedání,“ sdělilo ministerstvo. Čeští představitelé budou také řídit jeho hlavní části. Rada na ministerské úrovni je nejvyšším politickým fórem organizace.

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) předsednictví považuje za úspěch české diplomacie, která o něj několik měsíců usilovala a intenzivně na tom pracovala. „Je to příležitost ukázat, že Česká republika není jen pasivním příjemcem mezinárodních doporučení, ale zemí, která má vlastní vizi a je připravena spoluutvářet budoucnost demokratického světa. Naší prioritou bude podpora ekonomické svobody, konkurenceschopnosti, technologického rozvoje a odstraňování zbytečných překážek pro podnikání,“ uvedl. OECD podle něj musí být hlasem prosperity, nikoli další byrokracie.

Na přípravách českého předsednictví budou vedle ministerstva spolupracovat ministerstva financí či průmyslu a obchodu. Hlavní programové priority se podle české diplomacie stanoví v následujících měsících společně se sekretariátem OECD a s partnerskými zeměmi. Podle předkládací zprávy pro vládu, kterou má ČTK k dispozici, se výdaje spojené s výkonem předsednictví odhadují na šest milionů korun. Finance mají jít z rozpočtové kapitoly ministerstva zahraničí. Odhad nezahrnuje náklady související s dočasným posílením Stálé mise ČR při OECD v Paříži ani další případné personální výdaje.

OECD má 38 členských zemí. Vznikla v roce 1961, její počátky ovšem sahají do poválečné Evropy. Její předchůdkyní byla Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci (OEEC), která vznikla v roce 1948 pro řízení amerického Marshallova plánu na pomoc evropským zemím zničeným druhou světovou válkou.

Vstoupit do diskuse (20 příspěvků)

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Ustrnulý Bush, zasypaný Manhattan, hasiči hrdinové. Snímky z 11. září stále šokují

Druhá věž dvojčat šla k zemi první, a to minutu před desátou hodinou. O 29...

Od nejhorších teroristických útoků na americkém území uplynulo už pětadvacet let. V úterý 11. září 2001 islamisté nenapadli jen Spojené státy, ale celý západní svět. Protože svým atentátem změnili...

Kdo vládne Instagramu v Evropě? Podívejte se na hvězdy jednotlivých zemí

Instagramové hvězdy z celé Evropy

Kdo má nejvíc sledujících na Instagramu v jednotlivých evropských zemích? S přehledem kralují sportovci v čele s fotbalisty. Některé země ale překvapily a sportovci se rozhodně na nejvyšších příčkách...

Norsko se rozloučilo s králem Haraldem V. Pohřbu se účastnil i Pavel

Norsko se loučí s králem Haraldem V. (9. září 2026)

V katedrále v Oslu se konal státní pohřeb norského krále Haralda V., který zemřel 28. srpna ve svých 89 letech. Smuteční procesí s rakví se v poledne vydalo z kaple královského paláce do katedrály za...

Prašná dáma utekla z hroutících se Dvojčat. Oblak bílé smrti ji po letech dohnal

Všudypřítomný prach proměnil lidi v hýbající se sochy. Byla mezi nimi i Marcy...

Ve tváři má absolutní zděšení. Bílý prach jí pokrývá vlasy, tvář i elegantní kostýmek. Vypadá jako mramorová socha. Marcy Bordersovou před pětadvaceti lety vyfotili ve chvíli, kdy přežila...

Marek Eben a Tereza Kostková končí s moderováním StarDance

Marek Eben a Tereza Kostková na tiskové konferenci 14. ročníku StarDance

Marek Eben a Tereza Kostková v televizní show StarDance skončí. Čtrnáctý ročník, který začíná 10. října, bude jejich poslední. Oblíbený pořad moderovali od roku 2006. Informaci dvojice oznámila na...

Starostové opět před ODS a Motoristé mimo Sněmovnu, ukázal nový průzkum

Zahájení horké části kampaně hnutí STAN na pražském náměstí Jiřího z Poděbrad,...

Sněmovní volby by v září vyhrálo vládní hnutí ANO se ziskem 31,4 procenta hlasů. Na prvním místě se drží dlouhodobě. Druhé by skončilo hnutí STAN se 16,6 procenta, třetí by byla ODS se 14 procenty....

17. září 2026  14:16

Logické a nepřekvapivé, reaguje Macinka na Pavlovo veto. Přehlasujeme ho, vzkázal

Ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka.

Ministra zahraničí a šéfa Motoristů Petra Macinku nepřekvapilo rozhodnutí prezidenta Petra Pavla vetovat zákon o státních zaměstnancích. Podle něj jde o logické a nepřekvapivé vyústění apriorních...

17. září 2026  12:41,  aktualizováno  14:12

Írán přesouvá přepravu z Hormuzu na silnice. Hraniční přechody nápor nezvládají

Hormuzský průliv je několik týdnů zablokovaný. (5. května 2026)

Teherán chtěl důsledky americké blokády Hormuzského průlivu zmírnit přesunem části obchodu na silnice, železnici a přes Kaspické moře. Náhradní trasy však narážejí na omezenou kapacitu. Na hraničních...

17. září 2026  14:06

Slovensko vyšle stovku vojáků na východní křídlo NATO, posílí protivzdušnou obranu

Slovenský ministr obrany Robert Kaliňák (7. září 2026)

Slovensko vyšle asi stovku svých vojáků a techniku do mise NATO na posílení protivzdušné obrany a schopnosti průzkumu východního křídla Aliance. Velkou většinou hlasů přítomných poslanců to ve...

17. září 2026  14:03

Dvojice nasadila kukly a naskočila na rozjíždějící se vlak. Policie případ šetří

Dva mladíci naskočili na vlakovou soupravu v Libčicích nad Vltavou. (16. září...

Dva mladí muži ve středu riskovali, když na zastávce Libčice nad Vltavou nedaleko Prahy za plného provozu místo dveřmi nastoupili na zadní část soupravy vlaku. Ten se dal do pohybu i s mladíky na...

17. září 2026  14:02

Kanada a Evropa jsou spolu silnější, přidružené členství vítáme, řekl Carney

Kanadský premiér Mark Carney ve Štrasburku (17. září 2026)

Kanada a Evropa jsou silnější, když spolupracují, a měly by tuto spolupráci co nejtěsněji rozvíjet v mnoha strategických oblastech. Prohlásil to dnes kanadský premiér Mark Carney v projevu v...

17. září 2026  12:25,  aktualizováno 

Poprvé v historii. Česko bude příští rok předsedat Radě OECD

Ministr zahraničí Petr Macinka dorazil za ministryní financí Alenou...

Česko bude příští rok poprvé v historii předsedat Radě Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) na ministerské úrovni. Mezinárodní organizace sídlící v Paříži si klade za cíl napomáhat...

17. září 2026  13:35,  aktualizováno  13:58

Středula vyzval k debatě o daních, varoval před legalizací švarcsystému

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) a předseda Českomoravské...

K zásadní debatě o daních a o celém daňovém systému vyzval vládu při jednání o návrhu státního rozpočtu na příští rok předseda odborové centrály ČMKOS Josef Středula. Nejvíce daňově zatíženi jsou...

17. září 2026  10:42,  aktualizováno  13:57

Jak prezident vracel zákony? Pavel udělil čtvrté veto, za ostatními ale silně zaostává

Václav Klaus, Václav Havel a Miloš Zeman

Pravomoc prezidenta vrátit zákon schválený Poslaneckou sněmovnou byl vetkán zpět do české ústavy v roce 1993, od té doby bylo veto použito v 95 případech. Petr Pavel udělil v září své čtvrté, když...

27. července 2026  12:30,  aktualizováno  17. 9. 13:52

Sociální sítě až od 15 let, chce Evropa. Česko se neshodne na zákazu mobilů

ilustrační snímek

Pro děti mladší 13 let by měl platit zákaz sociálních sítí a teprve patnáctiletí by si mohli založit vlastní účet. Vyplývá to z návrhu takzvaného EU KIDS Act, který ve čtvrtek představila Evropská...

17. září 2026  13:50

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

VIDEO: Kopance, šlapání, hra na bitku. Děti ve školce napadly čtyřletého chlapce

Kopance, šlapání, hra na bitku. Děti ve školce napadly čtyřletého chlapce

Několik dětí napadlo na zahradě mateřské školy v Dubňanech na Hodonínsku čtyřletého chlapce. Podle videa zachycujícího incident do něj kopaly, šlapaly po něm a při útoku se střídaly. Video vzniklo...

17. září 2026  13:33

Řidič autobusu od naštvané cestující dostal lahví po hlavě. Na pomstu si vzal tyč

Rozzuřená cestující napadla lahví řidiče autobusu

Hromadná doprava umí člověka naučit trpělivosti. Někdy ale také přesně ukáže, kdo ji zrovna nemá. V thajském Bangkoku se cestující rozzuřila poté, co jí řidič autobusu odmítl zastavit mimo oficiální...

17. září 2026  13:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet