Do Česka vstoupily první bouřky, odpoledne je doprovodí silný vítr

Do Česka vstoupily první bouřky. (23. června 2025) | foto: X: ČHMÚ

První bouřky vstoupily do Česka v Plzeňském a Karlovarském kraji, kolem 8. hodiny dorazily do středních Čech a do Prahy.

Meteorologové uvedli, že stávající přeháňky nejsou nijak silné.

„Během odpoledne se očekávají další bouřky, již na většině území. Odpolední bouřky budou intenzivnější a budou je doprovázet hlavně silné nárazy větru a také kroupy,“ uvedli na síti X.

Aktuální teploty jsou podle meteorologů velice rozdílné, za bezvětří klesly v noci teploty i pod 10 °C, naopak za mírného větru se udržely i kolem 15 °C.

Teploty však rychle porostou, v Čechách dosáhnou 27 až 31 °C, na Moravě a ve Slezsku 29 až 33 °C.