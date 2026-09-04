Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Česko reaguje na sabotáže v Německu. Metnar oznámil bezpečnostní opatření

Autor: ,
  8:29
Ministr vnitra Lubomír Metnar dorazil na jednání s ministryní financí Alenou...

Ministr vnitra Lubomír Metnar dorazil na jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou o rozpočtu na příští rok. (18. srpna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Ukrajinská nákladní letadla Antonov stojí na letišti Lipsko/Halle v Německu....
Policejní pyrotechnik pracuje s robotem u ukrajinského letadla na letišti...
Ukrajinské nákladní letadlo Antonov stojí na letišti Lipsko/Halle v Německu....
Policejní pyrotechnici připravují robota na likvidaci výbušnin u ukrajinského...
27 fotografií
Česko přijalo bezpečnostní opatření v návaznosti na incidenty v okolních státech, u kterých je podezření na sabotáže a působení cizí moci. Uvedl to ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). Neupřesnil, o jaká opatření jde. S útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká především Německo, zodpovědnost na srpnový útok na letiště v Lipsku přisoudilo Rusku.

„Na aktuální vývoj reagujeme přijetím konkrétních opatření, která však z bezpečnostních důvodů není možné specifikovat,“ informoval Metnar. Podle dnešního deníku Právo se zvýšila ochrana letišť a nádraží.

Macinka si předvolal ruskou velvyslankyni. Odmítl její vysvětlení incidentů v Lipsku

Dodal, že ministerstvo vnitra situaci v okolních státech včetně Německa, v souvislosti s nárůstem incidentů spojovaných s podezřením na sabotáže či hybridní působení cizí moci pozorně sleduje.

„Naše bezpečnostní i zpravodajské složky jsou v úzkém kontaktu s evropskými partnery. V tuto chvíli stále platí v Česku stupeň ohrožení terorismem B a situace je zatím, co se týče bezpečnosti, stabilní,“ dodal.

Německo na počátku srpna zaznamenalo pokus o bombový útok na východoněmeckém letišti Lipsko/Halle. Výbušninu nesl dron, roznětka ale byla vadná. Cílem byla podle všeho letadla ukrajinské společnosti Antonov. Německá vláda v úterý přisoudila zodpovědnost za tento hybridní útok Rusku. Moskva to odmítla.

Německo obvinilo Rusko z útoku na své letiště. A začalo trestat

Německé úřady vyšetřují také útoky na rozvodny na východě a na západě země z tohoto týdne. V uvedených případech se domnívají, že šlo o sabotáže. Podle úřadů je za nimi buď cizí mocnost, nebo levicoví extremisté.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (16 příspěvků)

Nejčtenější

Hladina Orlíku je historicky nejníž. Z vody vystoupilo Moravcovo peklo i jeskyně

Voda v orlické přehradě kvůli letošnímu extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na...

Dávné lidské osudy a vzpomínky znovu vyplouvají nad hladinu orlické přehrady. Voda v ní kvůli extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na dosud nejnižší kótu 335 metrů nad mořem. Z Vltavy opět vystoupilo i...

Nepálu a Číně hrozí další povodeň. Jezero vzniklé po sesuvu ledovce začalo přetékat

Záběr z dronu zachycuje hasiče při pátracích a záchranných pracích na poškozené...

Jezero, které se vytvořilo po středečním sesuvu části ledovce na hranici mezi Čínou a Nepálem, začalo přetékat. Hrozí další povodeň, která může zasáhnout oblasti, jež už před dvěma dny poničil příval...

Staré jezy, zbytky mostů, nádobí. Podívejte se, co odhalilo sucho na Lipně a Orlíku

Nedostatek vody odhaluje na vodním díle Orlík i základy bývalého řetězového...

Hladiny řek v největších jihočeských nádržích dál klesají. Na Orlíku i na Lipně. Pod Podolským mostem se už objevují zřetelné zbytky starého řetězového mostu přes Vltavu. Na Lipně zase avizovali, že...

Dcera Macronové si našla o 20 let mladšího partnera. Déjà vu, píší média

Tiphaine Auzi&#232;reová (31. května 2024)

Dvaačtyřicetiletá Tiphaine Auzièreová, dcera francouzské první dámy Brigitte Macronové, se zamilovala do dvaadvacetiletého studenta a instruktora vodních sportů. Jejich věkový rozdíl přitáhl...

Všechno je pryč, nebo pod bahnem. Nepál je v šoku, hrozí další katastrofa

Desítky mrtvých, stovky pohřešovaných. Nepál a Čína sčítají škody po katastrofě

Mohutná blesková povodeň v oblasti mezi Nepálem a Čínou ve středu vmžiku smetla vše, co jí stálo v cestě. Lidé se před valící se masou vody a bahnem pokoušeli utéct, živelná katastrofa přesto stovky...

Tisíc a jedna grimasa. Meloniová slaví, její kabinet vládne nejdéle od Mussoliniho

Italská premiérka Giorgia Meloniová (11. června 2026)

Vláda italské premiérky Giorgie Meloniové se stala nejdéle sloužícím kabinetem v historii republikánské Itálie. To znamená od roku 1946. Meloniová je přitom první ženou v čele italského kabinetu. Na...

4. září 2026  8:34

Čakovický prak a pramen, který nevytryskl. Druhá řada Stop Járy Cimrmana už vzniká

Miroslav Táborský a Miloň Čepelka v druhé sérii cyklu Stopy Járy Cimrmana

Téměř tři desítky míst napříč Českem, která odkazují k působení fiktivního českého génia, představí druhá řada cestopisného cyklu Stopy Járy Cimrmana. Průvodce Miroslav Táborský se v šesti nových...

4. září 2026  8:30

Česko reaguje na sabotáže v Německu. Metnar oznámil bezpečnostní opatření

Ministr vnitra Lubomír Metnar dorazil na jednání s ministryní financí Alenou...

Česko přijalo bezpečnostní opatření v návaznosti na incidenty v okolních státech, u kterých je podezření na sabotáže a působení cizí moci. Uvedl to ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). Neupřesnil, o...

4. září 2026  8:29

Tragická nehoda u Chebu. Chodec zemřel po srážce s autem, silnice je uzavřená

Tragická nehoda uzavřela silnici u Chebu. Chodec zemřel po srážce s autem. (4....

Na silnici I/21 ve směru z Chebu do Františkových Lázní srazilo v pátek krátce před 5:00 auto chodce, který následně zemřel. Silnice je uzavřena. Policisté na místě řídí dopravu a odklánějí vozidla...

4. září 2026  7:43

Konec povídání s šoférem. Tesla oficiálně představila robotické taxi

Společnost Tesla amerického podnikatele Elona Muska v Texasu představila...

Americký výrobce elektromobilů Tesla ve čtvrtek v Austinu ve státě Texas oficiálně představil svůj vůz Cybercab, který je postaven jako robotické taxi bez volantu a pedálů. Akce byla nezvykle...

4. září 2026  7:18

Kde jsi? Číňané hledají pohřešované po tibetských povodních, úřady mlčí

Následky bleskové povodně na hranicích Nepálu a Tibetu (27. srpna 2026)

„Kdy se vrátíš domů?“ „Už je to sedm dní...“ „Odešel jsi tak náhle. Čínské sociální sítě jsou plné příspěvků sdílených lidmi, kteří od katastrofy na hranicích s Nepálem čekají na informace o svých...

4. září 2026  6:56

V lese v Kladně kdosi zapomněl psa, strážníci ho našli uvázaného ke kládě

Pes uvázaný v lesoparku Bažantnice v Kladně (3. září 2026)

Městská policie v Kladně dostala do péče dalšího opuštěného psa. Oznámení strážníci řešili ve čtvrtek s tím, že pes byl uvázán u klády v lesoparku Bažantnice.

4. září 2026  6:54

Soud v Missouri zakázal změnu volební mapy, která zvýhodňovala republikány

Voliči v americkém státě Virginie schválili překreslení volebních obvodů pro...

Nejvyšší soud amerického státu Missouri ve čtvrtek rozhodl, že novou volební mapu, která je výhodnější pro Republikánskou stranu, nelze použít v nadcházejících listopadových kongresových volbách....

4. září 2026  6:31

Soči hoří. Ukrajinské drony zasáhly ropný sklad v černomořském přístavu

Soči hoří. Ukrajinské drony zasáhly ropný sklad v černomořském přístavu

Po ukrajinském dronovém útoku vypukl požár ropného skladu v černomořském přístavním městě Soči na jihu Ruska. V pátek o tom informovaly úřady Krasnodarského kraje. Ukrajina od února 2022 vzdoruje...

4. září 2026  6:19

Kriminálka Anděl přitvrdila. Na projekci se báli i sami tvůrci, museli díl přestříhat

Helena Dvořáková jako kriminalistka a policejní psycholožka v Kriminálce Anděl.

Nová řada televizního seriálu Kriminálka Anděl značně přitvrdila. Ve druhém dílu Lidojed půjdou vyšetřovatelé po stopách záhadného kanibala v Praze. Tvůrci však temnému příběhu propadli natolik, že...

4. září 2026

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Babyboom v zoo Olomouc. Hrabáč porod prospal, gepardí kočka pláče v oddělené ložnici

Ve spolupráci
Na Svatém Kopečku se spustil babyboom. Výsledkem jsou rekordní gepardi i...

Letní sezóna přinesla do oblíbené zoologické zahrady na Svatém Kopečku mimořádnou nadílku – Zoo Olomouc zažívá nevídaný baby boom. Návštěvníci mohou v expozicích pozorovat nejen historický rekord v...

4. září 2026  5:30

Německo šetří další sabotáž. Má dopis, kterým se kdosi hlásí k odpovědnosti

Německá policie řeší nález podezřelého předmětu v blízkosti rozvodny v...

Kolemjdoucí v západoněmeckém Dormagenu ve čtvrtek nahlásil podezřelý předmět na elektrické stanici. Policie později informovala, že nález vyšetřuje jako sabotáž. Mluvčí policie v Kolíně nad Rýnem...

4. září 2026  2:39,  aktualizováno  2:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.