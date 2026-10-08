Česko odpovědělo Bruselu ohledně Babišova možného střetu zájmů

Odpověď podle ní obsahuje popis toho, jakým způsobem české úřady předcházejí riziku střetu zájmů při rozdělování unijních peněz. Součástí je také ujištění, že pokud je zjištěn konflikt zájmů nebo jiná relevantní překážka, nemůže být dotace poskytnuta ani proplacena. Dopis se netýká zemědělských dotací.
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Evropská komise v září v dopise českým úřadům uvedla, že opatření přijatá k řešení Babišova možného střetu zájmů nepovažuje za dostatečná. Poukázala mimo jiné na to, že potenciálními příjemci nově vytvořeného svěřenského fondu RSVP Trust jsou Babišovi potomci a že premiér má podle Evropské komise k dispozici informace o jeho portfoliu. Babiš vložil Agrofert do fondu letos v únoru a trvá na tom, že jej nevlastní.
Ministerstvo pro místní rozvoj komunikaci s Evropskou komisí týkající se unijních fondů zastřešuje, výjimkou jsou zemědělské dotace. Těch se dopis netýká, uvedl iRozhlas.cz. Komunikaci, která se týká zemědělských dotací, má za Česko na starosti Státní zemědělský intervenční fond.
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„Ministerstvo pro místní rozvoj odeslalo odpověď na navazující dopis Evropské komise k zajištění souladu čerpání fondů EU s pravidly pro předcházení střetu zájmů,“ řekla serveru Lukášová. Odpověď podle ní obsahuje popis toho, jakým způsobem české úřady předcházejí riziku střetu zájmů při rozdělování unijních peněz.
Česko má podle ní nastavené kontrolní mechanismy tak, že umožňují prověřovat střet zájmů u všech žadatelů o dotace z fondů EU, nejen u společností, které jsou spojeny s předsedou vlády, uvedl iRozhlas.cz.
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Dopis dále obsahuje ujištění, že pokud je zjištěn střet zájmů nebo jiná relevantní překážka, dotace nemůže být poskytnuta ani proplacena. „Příjemci jsou navíc povinni hlásit každou změnu vlastnické struktury. Fungování celého systému pravidelně ověřuje nezávislý auditní orgán,“ dodala podle serveru Lukášová.
Agrofert je přesvědčený, že postupoval v souladu se zákony. Babiš už dříve uvedl, že Agrofert nevlastní a postoj Evropské komise k jeho možnému střetu zájmů ho nezajímá. Podle české opozice premiér v otázce střetu zájmů obelhal prezidenta i občany.
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4. prosince 2025