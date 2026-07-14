Domácí kauza, v rámci níž prezident Petr Pavel podal kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu a nezvykle se následně summitu účastnily obě klíčové postavy tuzemské politiky – prezident i premiér, v Česku zajistila letošnímu setkání lídrů Severoatlantické aliance mimořádnou sledovanost.
V zahraničí ovšem nestandardní složení delegace Česku na viditelnosti nepřidalo. V období od 6. do 9. července – tedy den před zahájením summitu, v jeho průběhu a den po jeho skončení – se v anglickojazyčných médiích v souvislosti se summitem objevilo 119 článků zmiňujících Česko nebo jeho čelní představitele.
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V porovnání s velkými členskými státy Aliance jde podle Martiny Paulenové, analytičky česko-americké společnosti Newsmatics, o poměrně nízké číslo.
„Německo se ve stejném období objevilo přibližně v 1 300 článcích, Francie v 1 100 a Španělsko ve více než 800. Mezi srovnatelně velkými zeměmi však Česko naopak získalo větší pozornost. Maďarsko zaznamenalo 96 článků, Slovinsko 78 a Slovensko 57,“ dodává Paulenová.
V rámci zahraničních médií Česko z největší části zmiňovala americká média, která tvořila přibližně 29 procent všech článků. Dále šlo o média z Velké Británie a z Turecka. Zhruba pětinu textů publikovala česká anglicky píšící média.
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Co se týče tematiky zahraničních výstupů, ústavní spor mezi prezidentskou kanceláří Petra Pavla a vládou v čele s premiérem Andrejem Babišem byl okrajový. Věnovalo se mu pouze zhruba 11 procent výstupů. „Pokud zahraniční média konflikt zmiňovala, často přebírala rámec novinářky CNN Ivany Kottasové, která jej označila za ‚obskurní domácí politickou roztržku‘,“ doplnila Paulenová.
Články se zaměřovaly především na české výdaje na obranu, které řešila více než polovina článků.
Na začátku setkání lídrů NATO například upozorňovaly, že nízké české výdaje mohou vyvolat napětí s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Ve značné míře byl zmiňován také příslib premiéra Andreje Babiše obranný rozpočet navýšit.
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Na konci sledovaného období opět převládala informace, že český obranný rozpočet patří v porovnání s ostatními státy NATO k těm nejnižším.
Druhým nejčastějším tématem byla podpora Ukrajiny. Média se podle výsledků analýzy soustředila především na vyjádření Pavla a Babiše k zapojení země do Seznamu prioritních požadavků Ukrajiny (PURL).
„Kritiku tohoto kroku uvnitř vládní koalice, zejména nesouhlas SPD a jejího předsedy Tomia Okamury, však zachytil pouze jediný analyzovaný výstup,“ doplňuje analytička.