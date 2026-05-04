Česko požádalo kvůli požáru v Českém Švýcarsku o pomoc EU

Autor: ,
  12:18
V souvislosti s požárem v národním parku České Švýcarsko aktivovala Česká republika mechanismus civilní ochrany EU. Potvrdila to mluvčí Evropské komise Eva Hrnčířová. Opatření slouží k zajištění pomoci v případě mimořádných událostí či katastrof, jež přesahují schopnosti postižené země. V parku začalo hořet v sobotu odpoledne. Jako první přiletí na pomoc dva vrtulníky ze Slovenska.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Žádná země v EU není na lesní požáry sama. Mohu potvrdit, že Česká republika, stejně jako při požáru v Česko-saském Švýcarsku před čtyřmi lety i včera (v neděli) večer aktivovala Evropský mechanismus civilní ochrany,“ uvedla mluvčí EK.

Požár u Rynartic v národním parku České Švýcarsko. (3. května 2026)
Požár u Rynartic v národním parku České Švýcarsko. (3. května 2026)
Požár u Rynartic v národním parku České Švýcarsko. (3. května 2026)
Sedm hasičských jednotek vyjelo v neděli odpoledne k požáru lesa v Praze - Zbraslavi. S požárem lesního porostu jim pomáhaly bojovat drony. (3. května 2026)
31 fotografií

Unijní krizové centrum následně ihned začalo koordinovat pomoc s ostatními zeměmi. „Slovensko zareagovalo rychle a podle mých informací už je pomoc na cestě. Na sever Čech směřují slovenští hasiči se speciálními vozy a s českými kolegy by se měli odpoledne koordinovat v Chřibské,“ dodala Hrnčířová.

Požár v Českém Švýcarsku stále není pod kontrolou, přiletí vrtulníky ze Slovenska

Podle mluvčí českých hasičů Lucie Vyškrabkové by měly do Česka dorazit i dva slovenské vrtulníky. Les hoří mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou od sobotního odpoledne, zasáhl zhruba 100 hektarů.

Pomocí Evropského mechanismu civilní ochrany může země EU požádat o pomoc, když krizovou situaci nezvládá sama. V koordinačním centrum v Bruselu se následně shromažďují nabídky pomoci od dalších států, ať již jde o hasiče, záchranáře, zdravotnické týmy či vybavení (generátory, stany, letadla na hašení požárů). EU přitom může spolufinancovat dopravu i část nákladů.

Vstoupit do diskuse (24 příspěvků)

Nejčtenější

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

„Slavíme 15 let manželství,“ stojí u fotky celé rodiny, kterou William a Kate...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka

Jiřina Bohdalová zahájila svou oslavu v Divadle Hybernia. (26. dubna 2026)

I když Jiřina Bohdalová oslaví narozeniny až 3. května, jediná veřejná oslava se konala v neděli v divadle Hybernia. V rámci narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě...

Jakou část ČR nejvíce zasáhla radioaktivita z Černobylu? Meteorologové ukázali mapu

Elektrárna Černobyl po havárii v roce 1986

Svět si v neděli připomněl 40 let od nejhorší jaderné katastrofy ve své historii, výbuch v elektrárně v Černobylu. Radioaktivní mrak zasáhl jak Ukrajinu a Bělorusko, tak i velkou část Evropy. Kde...

Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávají pod...

Vláda schválila EET. Spropitné bude osvobozeno od daně, řekla Schillerová

Přímý přenos
Alena Schillerová na schůzí vlády, která projedná opětovné zavedení EET pro...

Znovuzavedení elektronické evidence tržeb schválila vláda. EET se má týkat restaurací, obchodníků, služeb i řemeslníků. „Plníme náš volební slib,“ řekl vicepremiér Karel Havlíček. Výjimku mají dostat...

4. května 2026  6:08,  aktualizováno 

Podmínka a půl milionu korun. Soud potrestal Nagyovou v kauze Čapí hnízdo

Europoslankyně Jana Nagyová (ANO) u soudu kvůli kauze dotací pro Čapí hnízdo....

Za dotační podvod a poškození finančních zájmů EU Městský soud v Praze potrestal europoslankyni Janu Nagyovou (ANO) v kauze Čapí hnízdo tříletou podmínkou se zkušební dobou na pět let a peněžitým...

4. května 2026  9:38,  aktualizováno  12:52

Premiér Babiš v jednom kole. V Arménii se po Zelenském setkal i s šéfem NATO

Po ukrajinském prezidentovi Volodymyru Zelenském se premiér Andrej Babiš (ANO)...

Od našich zpravodajů v Arménii Po ukrajinském prezidentovi Volodymyru Zelenském se premiér Andrej Babiš (ANO) v Arménii potkal s šéfem NATO Markem Ruttem a vůbec poprvé na čtyři oči také s britským premiérem Keirem Starmerem. Do...

4. května 2026  9:01,  aktualizováno  12:35

Česko požádalo kvůli požáru v Českém Švýcarsku o pomoc EU

Požár u Rynartic v národním parku České Švýcarsko. (3. května 2026)

V souvislosti s požárem v národním parku České Švýcarsko aktivovala Česká republika mechanismus civilní ochrany EU. Potvrdila to mluvčí Evropské komise Eva Hrnčířová. Opatření slouží k zajištění...

4. května 2026  12:18

Hlasujte v anketě Bloger roku 2025. Vyberte své favority ve třech kategoriích

bloger_článková

Anketa Bloger roku 2025 jde do finále. Nominujte své favority v kategoriích Blogerka roku, Bloger roku a univerzální Vypravěč roku. Hlasovat můžete do 18. května. Samotné finále se pak uskuteční na...

4. května 2026

Rakousko vyhostilo tři ruské diplomaty. Ministryně mluví o „lesu antén“ a špionáži

Předsedkyně rakouské liberální strany NEOS Beate Meinlová-Reisingerová (3....

Rakousko vyhostilo tři ruské diplomaty ve spojitosti s "lesem antén" na střechách budov ruského diplomatického zastoupení. Oznámila to v pondělí podle agentury Reuters rakouská vláda, která...

4. května 2026  10:27,  aktualizováno  11:57

Upusťte od přehnaných požadavků v mírových jednáních, vyzval Írán USA

Pohled na íránskou metropoli Teherán (28. března 2026)

Teherán vyzval Spojené státy, aby upustily od přehnaných požadavků v mírových jednáních a zaujaly rozumný přístup. Podle agentury AFP to v pondělí řekl mluvčí íránského ministerstva zahraničí.

4. května 2026  11:54

Zdemolovaná školka. Zloděj řádil jako smyslů zbavený, dětem rozbil i hrnečky

Totální zkáza. Neznámý pachatel se vloupal do školky v Černošíně a kromě toho,...

Do Mateřské školy v Černošíně na Tachovsku se vloupal zloděj a choval se v ní jako smyslů zbavený. Rozbil vše, co mu přišlo pod ruku, a ukradl peníze. Školské zařízení muselo zůstat zavřené. Po ...

4. května 2026  11:49

Potřebujeme další pomoc a Evropa musí být u mírových jednání, vzkázal Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovoří s novináři při příjezdu na...

Jakýchkoli mírových jednání se podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského musí účastnit také Evropa. Uvedl to v pondělí na setkání s vrcholnými představiteli řady evropských zemí v Jerevanu....

4. května 2026  11:39

Zážitková agentura nabízí nejvyspělejší grafický editor věnování v Evropě

Komerční sdělení
Na výběr jsou různé druhy zážitků

Zážitkový dárek může začít působit ještě dřív, než si ho obdarovaný skutečně užije. Česká agentura Dokonalý zážitek proto představuje nový online editor věnování, který umožní během objednávky snadno...

4. května 2026  11:23

Polsko mohou po válce zaplavit pašované zbraně z Ukrajiny. Připravuje opatření

Reportér MF DNES pronikl mezi nelegální prodejce zbraní

Polsko se připravuje na to, že po skončení ruské invaze na Ukrajinu ho zaplaví zbraně pašované z této země. Odhaduje se, že polovina zbraní, s nimiž se nyní nelegálně obchoduje v Evropě, pochází ze...

4. května 2026  11:19

Osobní kouč dostal za „nahá sezení“ rok a půl vězení. S dovoláním neuspěl

Kouč Vratislav Hlásek je obžalován ze sexuálního nátlaku na osm klientek. Vinu...

Nejvyšší soud odmítl dovolání osobního kouče Vratislava Hláska, který se podle pravomocného verdiktu dopouštěl sexuálního nátlaku na klientky. Justice jej poslala na 1,5 roku do vězení a na deset let...

4. května 2026  11:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.