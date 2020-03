ČR má 298 případů koronaviru. Téměř u poloviny z nich se nezná místo nákazy

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na noční tiskové konferenci po jednání vlády zmínil, že se hygienici stále snaží vyhledávat kontakty nakažených. Mezi zeměmi, ve kterých se Češi nakazili, nadále podle dat ministerstva převažuje Itálie se 76 případy, následuje Rakousko s 13 případy.



Testováno bylo zatím přes pět tisíc lidí. Podle údajů na webu ministerstva ke koronaviru počet testovaných za jeden den už v neděli překročil tisícovku. Z krajů má nejvíce nakažených Praha se 109 případy, následuje Olomoucký kraj s 33 nakaženými. V Olomouckém kraji dnes ráno hygienici uzavřeli kvůli nákaze Uničov, Litovel a dalších 19 obcí.

Nejvíce nakažených je ve věku od 25 do 34 let a od 45 do 54 let, v obou kategoriích počet překračuje 50. Seniorů nad 65 let je nakaženo 49, dětí do 14 let 23.

Podle informací z nedělního dopoledne je stav dvou pacientů vážný. Jde o dva taxikáře, jeden leží ve Všeobecné fakultní nemocnici a je připojen na mimotělní oběh, druhý je hospitalizovaný na Bulovce, má zavedenou plicní ventilaci.

Celá Česká republika je s platností od půlnoci z neděle na pondělí do 24. března v karanténě. Rozhodla tak vláda na mimořádném jednání v neděli. Pro zemi to znamená zákza volného pohyu na celém území Česka s výjimkou cest do zaměstnání či nákupu nezbytně nutných prostředků a potravin.

