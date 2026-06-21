S obytňákem už dnes vjedete sotva na okraj měst, zatímco s lodí můžete navštívit centra měst, jimiž řeky protékají. Loď znamená největší svobodu.
Talent nemá, zato obří zadnici. Necudná fotka stvrdila divnou slávu Kim Kardashian
Je to fotka, nad níž se rozjela horečná intelektuální debata o objektivizaci ženského těla, feminismu i rasismu. Ale Kim Kardashianová se tehdy před objektivem svlékla především proto, aby stvrdila...
Ewino rajské pokušení. Podívejte se, jak si Farna třikrát poradila s plným Edenem
Úřadující zlatá slavice a česká popová diva Ewa Farna zaplnila ve třech dnech pražský Eden, kde předvedla propracovanou show bohatou na skvělé hudební a taneční vystoupení, která si nezadala s...
Dálkové sankce. Moskva se dusí v dýmu, útok vyhodil klíčovou rafinerii do povětří
Nedávno Petrohrad, teď Moskva. Ruská metropole se v noci na čtvrtek stala terčem největšího ukrajinského útoku za dva roky. Ve čtvrti Kapotnja schytala zásah podruhé během jednoho týdne klíčová...
V Polsku zastřelili karikaturistu, který si utahoval z Putina a Kadyrova
Duší i chováním to byl typický ruský umělec. Chodil v extravagantní uniformě s ruskou vlajkou zastrčenou do zadnice a svými provokativními karikaturami se trefoval do Vladimira Putina, Ramzana...
KVÍZ: Mlovite hanácke? Otestujte se, jak byste obstáli na Hané
Lidé nepolíbení hanáckou mluvou leckdy nevěřícně kroutí hlavou, když zavítají do moravských končin a slyší tamní nářečí. Hanáčtina má přitom dlouhou historii, formovala se už od 13. století. Rodilí...
Přeplněné české vody. Přibývá držitelů průkazů i lodí, řeky a přehrady nestačí
České řeky a přehrady zažívají nevídaný nápor. Touha Čechů po svobodě na vodní hladině proměnila vnitrozemský stát v lodní velmoc. Statistiky Státní plavební správy a Ministerstva dopravy ukazují, že...
Liška z bažin. Americký partyzán se učil od indiánů, pro Brity je dodnes teroristou
Ne všem hrdinům americké války za nezávislost bylo v Británii odpuštěno. Možná nejvíce to platí pro Francise Mariona, bezohledného velitele guerillových milic v Jižní Karolíně. Jeho příběh přinášíme...
Trump chce nový začátek ve vztazích s Íránem, vzkázal Vance ze Švýcarska
Americký prezident Donald Trump chce ve vztazích s Íránem nový začátek. Přeje si, abychom obrátili list a změnili vztahy s íránským lidem, řekl dnes po prvním kole mírových jednání ve Švýcarsku...
Žena spadla do výtahové šachty na stavbě, je vážně zraněná. Byla pod vlivem alkoholu
V pražských Řepích v neděli odpoledne spadla do výtahové šachty rozestavěného domu zhruba pětačtyřicetiletá žena, s vážnými mnohačetnými zraněními skončila v nemocnici. Policejní mluvčí Jan Daněk na...
Srážka auta s elektrokoloběžkou v Opavě. Její řidič skončil vážně zraněný nemocnici
V neděli po poledni se udála v opavské ulici Jánská vážná dopravní nehoda. Podle zjištěných informací došlo ke srážce osobního automobilu s elektrokoloběžkou, jejíž řidič se těžce zranil. S otřesem...
Zachrání monarchii uprostřed skandálů? Norská princezna Ingrid se dere do popředí
Princezna Ingrid Alexandra se možná brzy stane výraznou tváří norské monarchie. Dvaadvacetiletá následnice trůnu má převzít významnější roli v době, kdy královská rodina čelí skandálům i zdravotním...
Nehoda motocyklu uzavřela na desítky minut D1 u Mirošovic směrem na Prahu
Dálnici D1 u Mirošovic v Praze-východ uzavřela v neděli v podvečer nehoda motocyklu. Zraněného motorkáře přepravil vrtulník do nemocnice, řekla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Směr na Prahu...
OBRAZEM: Souboje, plavání i stojky v hasičské pěně. I tak se bojuje s vedrem
Ochlazení v hasičské pěně. Netradiční způsob boje s tropickými teplotami si náramně užily děti v Černožicích na Hradecku. Na závěr tradičního sportovního dne jim místní dobrovolní hasiči na hřiště...
Ukrajinci útočili na Krym. Okupační správa poté zakázala prodej pohonných hmot
Správa na Ruskem okupovaném ukrajinském autonomním poloostrově Krym zakázala na všech čerpacích stanicích prodej pohonných hmot, které nyní zůstávají vyhrazeny jen pro vládní orgány. Na síti Telegram...
Milion chvilek oznámil další velkou demonstraci. Babiše vyzval Minář k duelu
Spolek Milion chvilek pro demokracii nehodlá v tlaku na vládní kabinet polevit. Předseda spolku Mikuláš Minář oznámil, že další velké shromáždění svolává na 28. září do Prahy, pouhých deset dnů před...
Prodej rodinného domu k rekonstrukci, Jaroměřice nad Rokytnou
Březinova, Jaroměřice nad Rokytnou, okres Třebíč
2 450 000 Kč
Pro mladé je dovolená únik před povinnostmi. Rozpočet často neuhlídají
Na dovolenou letos vyrazí sedm z deseti Čechů. Většina z nich si své cesty naplánovala na nadcházející dva měsíce, červenec a srpen. Podle průzkumů jsou hlavně pro mladší generaci cesty do ciziny...
Co Čech, to zahradník. Polovina lidí si sama pěstuje zeleninu. Obchody mají za drahé
Jana Kánská z Hradce Králové s manželem a dětmi obývají rodinný dům na předměstí, hned vedle pole. Předloni si všimla, že tam její děti chodí na hrášek a jsou nadšené. Založila jim proto menší záhon,...