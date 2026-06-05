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České úřady mohly obnovit dotace firmám z Agrofertu, EU zatím nic neproplácí

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  14:00
Evropská komise potvrdila, že české úřady mohly obnovit zemědělské dotace firmám z holdingu Agrofert, nicméně Evropská unie zatím žádné finance neproplácí, dokud celou záležitost s potenciálním střetem zájmů premiéra Andreje Babiše neprověří. Sdělila to mluvčí komise Louise Bogeyová.

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš (ANO). (25. května 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

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