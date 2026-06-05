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České úřady mohly obnovit dotace firmám z Agrofertu, EU zatím nic neproplácí
Co vám vadí, sedláci? Nájezd amerických pickupů zaskočil vesnici, létala ostrá slova
Klaksony místo venkovské pohody. Desítky amerických pickupů RAM vjely v sobotu bez ohlášení na náves v Holašovicích na Budějovicku, které jsou památkou UNESCO. Místní mluví o porušování pravidel i...
Dým nad Putinovým „Davosem“. Ukrajinci zasáhli jeho rodiště v nejcitlivější den
Záběry hořící infrastruktury, obrovská oblaka kouře. Petrohradská obloha se ve středu zahalila do černé. Na druhé největší ruské město – mimo jiné rodiště prezidenta Vladimira Putina a dějiště...
Vila za 145 milionů musí k zemi, rozhodl soud ve Francii. Usedlost patří českému miliardáři
Francouzský kasační soud ukončil dlouholetý spor o luxusní vilu v obci Gordes. Zamítl poslední odvolání společnosti stojící za projektem a potvrdil tak rozhodnutí o demolici nemovitosti spojované s...
Úder, který ponížil Putina. Satelitní snímky ukazují rozsah škod v Petrohradu
Zveřejněné satelitní fotografie odkryly následky středečního dronového útoku na Petrohrad. Ukrajinci na rodiště Vladimira Putina udeřili v den začátku tamního ekonomického fóra a poškodili důležité...
Jatka, nebo tradice? Na Faerech zabili za jediný den 700 kytovců, zadrželi Čecha
Rybáři na Faerských ostrovech zabili během jediného dne přes 700 delfínů a velryb při tradičních lovech známých jako Grindadráp. Policie při dokumentování zásahu zadržela dva dobrovolníky organizace...
V rumunské Konstanci vybuchl ukrajinský námořní dron, po dalších se pátrá
V rumunském přístavu Konstanca explodoval námořní dron. Podle rumunského ministerstva obrany se jednalo o typ, který je využíván ve válce na Ukrajině a který nepatří do vybavení rumunské armády....
Vamberecká krajka má evropskou ochranu. Jako první řemeslný výrobek v Česku
Vamberecká krajka získala evropskou zeměpisnou ochranu jako první řemeslný výrobek v Česku. Označení má podpořit prestiž tradičního krajkářství v Orlických horách a Podorlicku a zároveň zákazníkům...
U Přelouče srazil vlak člověka. Koridor stojí
V pátek odpoledne zastavil provoz na koridoru střet vlaku s člověkem. K nehodě došlo mezi stanicemi Pardubice a Přelouč. O události informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
Urbanová je místopředsedkyní Sněmovny, poslanci vybrali i novou ombudsmanku
Poslanci zvolili místopředsedkyní Sněmovny Barboru Urbanovou, uspěla ve druhém kole tajné volby. Urbanovou hnutí STAN nominovalo poté, co vládní koalice nedovolila, aby byl zvolen exministr vnitra...
České úřady mohly obnovit dotace firmám z Agrofertu, EU zatím nic neproplácí
Evropská komise potvrdila, že české úřady mohly obnovit zemědělské dotace firmám z holdingu Agrofert, nicméně Evropská unie zatím žádné finance neproplácí, dokud celou záležitost s potenciálním...
Neničte, co funguje, varuje Vobořil Babiše. Kritizuje změny na Úřadu vlády
Česko má nejnižší počet drogových úmrtí v EU a minimum uživatelů drog nakažených HIV. Neničte, co funguje, vyzval v pátek na tiskové konferenci ODS ve Sněmovně vládu bývalý protidrogový koordinátor...
Druhá část linky metra D se začne stavět v červnu, přípravné práce už odstartovaly
Přípravné práce pro budování druhé části linky metra D již začaly, oficiální zahájení stavby bude v druhé polovině června. Metro by podle něj mělo začít jezdit asi za šest let buď v úseku mezi...
Kriminalisté se vrátili do Kynšperku, mluví se o nálezu dalších částí dětského těla
Kriminalisté se v pátek vrátili k domu v Pochlovické ulici v Kynšperku nad Ohří na Sokolovsku, kde se ve středu našla ruka malého dítěte. Novinky.cz informují, že se v pátek na místě našly další...
Poslanci zvolili členy Rady ČT. Xaver post uhájil, Matocha a Bradáč končí
Poslanci v pátek zvolili šest členů Rady ČT. Post si udrželi Lubomír Xaver Veselý a Jiří Šlégr, zvoleni byli také bývalý mluvčí televize Nova a firmy Innogy Martin Chalupský, exposlanec ANO Stanislav...
Dostali od Boha sílu zachovat se čestně, řekl kardinál o blahořečených kněžích
Papežským legátem, který povede sobotní mši v Brně při blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboly, je kanadský kardinál s českým původem Michael Czerny. V pátek na tiskové konferenci připomněl, že...
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Europoslanec Knotek terčem kritiky. Spojil se s organizací označovanou za proruskou
Český europoslanec Ondřej Knotek (ANO) hostil v Evropském parlamentu akci s organizací označovanou za proruskou, která čelí obviněním z prosazování pseudovědy a konspiračních teorií o mimozemšťanech....
U Prostějova se srazil osobní vlak s kamionem. Vykolejil vagon, osm zraněných
Na železničním přejezdu mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané narazil v pátek ráno osobní motorový vlak do kamionu a jeho přední vůz při tom vykolejil. Ve vlaku cestovaly necelé tři desítky lidí, osm...