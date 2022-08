Domluva je výsměch, zuří lidé nad hříšníky z parku. Trest chceme, řeklo vedení

„I přes naše opakované apely se včera v podvečer dva nezodpovědní muži a jedna žena vydali na Pravčickou bránu, a to přes dosud neuhašená místa. Policisté je z národního parku vykázali a naposledy věc vyřešili domluvou,“ potvrdili policisté v neděli dopoledne na Twitteru další případ, kdy lidé i přes zákaz vstupu riskují své životy a přidělávají práci strážcům parku, hasičům i policii.

„Domlouvat někomu, kdo vleze očumovat na místo požáru, odkud by nakonec mohl být evakuován třeba vrtulníkem za neskutečného úsilí a nákladů, to mi přijde jako blbý vtip,“ napsal v reakci na zprávu policie jeden z uživatelů.

A není zdaleka sám. „S tím co se děje, nebylo to skoro na exemplární potrestání, aby si lidé uvědomili, jak je zrovna takové chování v zrovna konkrétní situaci špatné? Tady se přeci jen nejedná o nevědomost...,“ poznamenala další uživatelka.

„Slyšeli také policisté hlasité plácání do kolen, jak se jim turisté za záady chechtali, že na ně vyzráli? Čekáte na to, až to někdo zapálí znovu: Jak dlouho se zlomyslná demence bude tolerovat?“ ptá se další příspěvek.

V diskusi u policejního tweetu i na jiných webech volá po tvrdším trestu než domluvě většina komentujících. Trestu ale podle zjištění iDNES.cz trojice hříšníků neunikne.

Šlo o první případ, vysvětluje policie

Jak vysvětlil mluvčí ústeckých policistů Daniel Vítek, ze strany policie nejde o přehnanou toleranci. V těchto situacích se mohou řídit třemi zákony, přičemž každý má jiný postup a povoluje jinou výši sankce.

„Byl to první případ porušení, takže jsme to neřešili oznámením magistrátu města Děčína, ale předali jsme případ správě národního parku, ať si sama rozhodne, zda uloží pokutu, nebo věc předá na magistrát, kde hrozí pokuta daleko vyšší,“ dodal mluvčí. Ve správním řízení hrozí až stotisícová pokuta. Mluvčí správy Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov potvrdil, že případ už děčínskému magistrátu předali k řešení.

A nastane i další změna. Nově bude policie předávat případy porušení zákazu vstupů či rozdělávání ohňů v Českém Švýcarsku nikoliv parku, ale rovnou magistrátu.

„Všechny podobné případy budeme oznamovat k projednání ve správním řízení na děčínský magistrát, kde přestupcům hrozí za porušení zákazu vstupu do míst, kde je opatřením obecné povahy (veřejnou vyhláškou) vstup zakázán, sankce až do výše sto tisíc korun,“ potvrdil Vítek.

„Každý den se něco děje. Je neuvěřitelné, že někdo je vůbec schopen jít se podívat ven a kempovat v době, kdy o deset kilometrů dál více než tisíc lidí hasí požár. Je to vrchol cynismu,“ komentoval Salov.

Za táboření tisícové pokuty

Salov popsal případ, kdy v neděli jeden ze strážců národního parku narazil u přírodní rezervace Libouchecké rybníčky na lidi, kteří si tam rozdělali oheň. Udělil jim dvoutisícovou pokutu. „Bohužel se tam setkal i s velkou arogancí ze strany pokutovaných jedinců. Chovali se celkem agresivně. Napadali strážce verbálně, ale také se je snažili obestoupit. Celá ta situace působila dost výhružně,“ řekl Salov.

Lidé si však oheň rozdělávají i přímo v chráněných krajinných oblastech. V CHKO Labské pískovce minulý týden strážce pokutoval dva táborníky, kteří spali u Vlčího jezera.

„Měli tam rozdělaný oheň, který už prohořel ohraničení a šířil se dál. Strážce každému z táborníků udělil pokutu 2 500 korun. Pokuta byla udělená s ohledem na to, že to bylo u rybníka. Kdyby to samé dělali v lese, tak věc předáme do správního řízení,“ vysvětlil mluvčí.

Strážci Národního parku mohou sami udělovat pokuty až do výše 10 tisíc korun. Závažnější přestupky předávají ke správnímu řízení magistrátu, kde hrozí viníkům jako ve výše uvedeném případě až stotisícová pokuta.

Mnohdy se situace neobejde bez pomoci hasičů. I přesto, že je nyní maximálně vytěžuje požár v Národním parku, museli v neděli přijeli dohasit a hlídat opuštěné doutnající ohniště v Chráněné krajinné oblasti Lužické hory.

„Hasiči mají spoustu práce s hašením požáru. Jejich jediné rezervy, které mají pro vážné situace, jako že někomu hoří dům, musí být využívány na polévání ohniště v lese. Pak tam ještě musí několik hodin hlídat, aby se ještě nerozhořelo,“ poznamenal Salov.

Od soboty platí zákaz vstupu do lesa na vybraném území národního parku. Týká se vstupu do lesů na území obcí Hřensko, Mezná, Janov, Růžová, Kamenická Stráň, Srbská Kamenice, Jetřichovice, Rynartice, Všemily a Vysoká Lípa.

Návštěvníkům je aktuálně uzavřena Pravčická brána, Edmundova a Divoká soutěska, Malá Pravčická brána nebo Dolský mlýn. Výjimku mají správci parku, myslivci či hasiči, policisté a zdravotníci.