Obavy o život Tchajwanců jsou na místě, říká odbornice. Verdikt budí rozpaky

Soudy kývly na vydání osmi Tchajwanců První instancí, která rozhodovala o osudu mužů, byl Městský soud v Praze. Návrhem státního zastupitelství, aby mohli být cizinci vydáni do Číny, se zabýval v druhé polovině roku 2018 a vyhověl mu.

Usnesení poté mírně modifikoval Vrchní soud v Praze. V tom základním – že muži mohou být vydáni do Číny – původní rozhodnutí potvrdil.



Všech osm případů řešil na Vrchním soudu v Praze senát 14 To, jehož členy byli soudci Vladimír Král a Blanka Kozelková. V posledních dvou případech, kdy se zasedání účastnil autor článku, byl třetím členem senátu soudce Luboš Vlasák.



Uvedený senát (14 To) postupně potvrdil přípustné vydání všech zadržených mužů: Yan-Chen Chen a Wen-Kai Lin (18. 4. 2019), Hao-Cheng Wang a Shih-Kai Chen (16. 5.), Chang-Hao Chen (30. 5.), Yueh-Ching Lin (31. 5.), Hsu-Lin Cheng a Chung-An Lai (17. 6.).