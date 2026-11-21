Když se podíváme na zvířata, která Češi nelegálně prodávají na internetových portálech, jako jsou nutrie, mýval, jelen sika, želva nádherná či burunduk, které je pro českou přírodu nejškodlivější?
Nerada bych vypíchla jedno konkrétní zvíře, protože záleží na tom, jak se na které budeme dívat. Pro zemědělce nebo vodohospodáře to může být nutrie. Ale i pro běžné lidi, jelikož může přenášet nemoci. Lidé je často krmí, ztrácejí plachost a mohou být agresivní. Už máme zaznamenané útoky na osoby i na zvířata, většinou na psy. Mnoho lidí si neuvědomuje, že sice vypadá jako roztomilé zvíře, ale pořád je to poměrně velký hlodavec, který může být nebezpečný i jim.
Pro někoho jiného to může být mýval, protože přenáší parazity. Je těžké zmínit jeden konkrétní druh. Zásadně škodlivý druh pro naši přírodu není burunduk, který se u nás volně nevyskytuje. Je pouze u pár soukromých chovatelů, kteří mají registrované jedince na dožití. Jde o zhruba nižší desítky zvířat. Nejbližší populace jsou na severozápadě Německa.
Sika poškozuje mladší porosty, čerstvě vysazené jehličnany, do kterých se jelen evropský nepouští. K tomu se také kříží s původním jelenem a ohrožuje genetickou jedinečnost druhu.