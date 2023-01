Hodnocení skončeného předsednictví: Češi uspěli, ale neumí se tím pochlubit

Jak obecně hodnotíte české předsednictví? Europoslankyně ANO Dita Charanzová

Je to předsednictví, které díky práci českých diplomatů a úředníků uzavřelo celou řadu legislativních návrhů, ale které nezanechalo žádnou českou politickou stopu. Zorganizovali jsme sice velký neformální summit v Praze, který ale navrhl (francouzský prezident Emmanuel) Macron. A ani na tomto summitu nebyly přijaty žádné konkrétní písemné závěry. Europoslankyně Pirátů Markéta Gregorová

Hodně se mluví o tom, že jsme se k předsednickému křeslu dostali v čase mimořádné historické krize. To je jistě pravda, ale mělo to pro nás jednu velkou výhodu. Situace například vyžadovala silné a pevné postoje k situaci na Ukrajině a ty naše vláda od začátku držela a drží dál. V tomto ohledu tedy naše předsednictví přišlo vlastně ve vhodnou dobu a získali jsme si tím navždy respekt ostatních členských států. Zkusme si představit, jak by to vypadalo, kdyby válka zastihla francouzské předsednictví - vzpomeňme, jak nejistě působil v prvních týdnech po ruské invazi francouzský prezident Macron. Europoslanec KDU-ČSL Tomáš Zdechovský

Předsednictví hodnotím velmi pozitivně. Na té politické a diplomatické rovině se podařilo několik věcí, za které je potřeba naše ministry a především diplomaty pochválit. Před začátkem se na nás některé státy dívaly s obavami, jak to po Francii zvládneme, navíc v době války. Také naše první předsednictví nedopadlo nejlépe, ale tahle vláda ukázala, že je připravená. Ukázali jsme, že i s poměrně nízkým rozpočtem dokážeme velké věci. Mnoho českých pracovníků se během předsednictví vyšvihlo a po skončení po nich bude velká poptávka. To už zaznívá v kuloárech Europoslankyně KSČM Kateřina Konečná

Každé předsednictví má dvě větve. Jednu politickou a druhou úřednickou. Vzájemně spolu kooperují, ale často běží jedna bez druhé. Co se týče úřednické části předsednictví a spolupráce, tak nemohu říci nic negativního. Vše fungovalo, bylo vidět, že naši lidé jsou dobře připraveni a snaží se ve vyjednáváních hledat kompromisy. Našich úředníků v Bruselu si velmi vážím a odvedli dobrou práci. Pokud české předsednictví bude hodnoceno, alespoň trochu pozitivně je to především jejich zásluha. Samozřejmě, tento úspěch stojí především na osobním obětování těchto diplomatů a úředníků. Co se týče politické části předsednictví, tak to taková sláva nebyla. Evropa slyšela plno nabubřelých slov a plánů od českých politiků, ale na činy už tak moc nedošlo. Když byl summit Evropského společenství v Praze, byl pan Fiala zastíněn panem Macronem, který převzal roli hostitele. Co se týče největšího tématu předsednictví, to jest energetická bezpečnost a samostatnost, tak to také žádná sláva není. Dosud se předsednictví v otázkách zastropování cen plynu nebo energií obecně nepodařil žádný průlom, který by stál za řeč. O společných nákupech, jak hlasitě slibovali, už se raději ani nemluví.