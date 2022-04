Péče o ukrajinské uprchlíky v Česku je nebývalá, chválí eurokomisařka Jourová

Zatím však nelze určit, kolik peněz bude potřeba. „Bude záležet na intenzitě a době trvání války,“ zdůraznila. Předmětem velké debaty podle ní bude i to, jak použít peníze, které unijní státy zadržely v rámci sankcí proti Rusku. Zdůraznila, že globální solidaritu bude vyžadovat i obnova Ukrajiny po válce.

Jourová připomněla, že Evropská unie již připravila pět balíků sankcí a chystá se na další. Pracujeme svižně, sankce jsou efektivní, podotkla. „Chceme zasáhnout sankcemi tak, aby co nejméně zpětně zasáhly Evropu, řekla na setkání s novináři.

Významné úkoly v tomto ohledu čekají i Česko, které se v druhém pololetí ujme předsednictví EU. Jourová již dříve poznamenala, že v české předsednictví věří. „Jsem přesvědčena, že Čeští diplomaté vědí, co mají dělat. Přípravy probíhají dobře a těším se na zahájení,“ řekla s tím, že bude pomáhat, jak bude moct.

České předsednictví začíná již 1. července 2022. Podle východisek, které dříve vypracoval Úřad vlády, má Česko několik priorit. Dokument zmiňuje hlavních pět oblastí, na které bychom se měli zaměřit, mezi nimi je Evropa propojená vnitřním trhem, moderní a prosperující, Evropa silná a bezpečná, nebo Evropa zdravá a udržitelná. V čele Evropské unie Česko stálo naposledy v roce 2009. V předsednické trojici budeme letos stejně jako tehdy s Francií a se Švédskem.

Jourová dříve Evropskou unii kritizovala za to, že je přeregulovaná a přebyrokratizovaná. „Změnit se to můžeme tím, že uděláme inventuru a v zásadě se zbavíme věcí, které už nefungují. Dále neregulovat. S každou novou legislativou musíme něco vypustit, abychom nezatěžovali zejména malé a střední firmy. Větší část je na straně státu a přidávají se tam postupně další věc s odkazem, že za to může Brusel. To je taková nepěkná tradice,“ řekla v Rozstřelu.

O Věře Jourové se spekuluje jako o dalším ze stále rozšiřujícího se množství kandidátů v příštích prezidentských volbách. Politička nicméně kandidaturu nepotvrdila, zcela však tuto možnost nevylučuje. Ukažte mi politika, který by se nechtěl stát prezidentem, poznamenala.