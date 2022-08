Moře, která patří i Česku. Vláda se vyvlékla z řešení jejich ochrany

Znečištěné oceány Každý rok se do oceánu dostane více než 8 milionů tun plastů . To je jako kdyby se do moře každou minutu vyklopil plný nákladní vůz.

Tankery převážejí po moři každoročně až 2 900 tun ropy. Úniky do moře se dějí denně.

Množství dusíku z hnojiv se v oceánech zvýšilo zhruba třikrát .

Kvůli pumpování živin hlavně ze zemědělství vznikají „mrtvé zóny" – oblasti s příliš nízkými hladinami kyslíku, aby se v nich udržel život.

60 procent korálových útesů je ohroženo. Při oteplení o 2 stupně Celsia nepřežije žádný. Přitom tvoří podmínky pro nejméně čtvrtina všech známých mořských druhů. Zdroj: Organizace spojených národů (OSN)