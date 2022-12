Učitelé přišli o slevy na památky. Zdražení čeká i na děti

Děti a studenti ze základních a středních škol na průkazy ISIC, stejně jako jejich učitelé s doklady ITIC, dostávají slevu na vstupné do památek. Zatímco u školáků má sleva podpořit zájem o historii, učitelům pomáhá v seberozvoji. Kvitovali, že vidí historii na vlastní oči, a tak pak dětem mohou předat mnohem lepší poznatky, než pokud by mluvili pouze o tom, co si načetli.

Ale doba sníženého vstupného učitelům skončila - Národní památkový ústav (NPÚ) pro ně zrušil sedmdesátiprocentní slevu na vstupném a na její vrácení či ponechaní v nižší výši neslyší.

Proti kroku se postavily školské asociace ve spolupráci s GTS Alive, která průkazky zajišťuje. Společně NPÚ odeslali dopis, v němž apelují na zachování slevy. Argumentují úbytkem učitelů navštěvující památky, a tak i dětí. Podle GTS Alive je sleva pro učitelé zásadní, aby se mohli ve svém volném čase vzdělávat, dále pak kvůli tomu, že než s třídou vyrazí na prohlídku, potřebují expozici nejdříve sami vidět. Na žádný z argumentů ale Ústav neslyšel, v odpovědi navíc uvedl, že si menšího zájmu nevšiml.

„Z našich údajů vyplývá, že na rozdíl od vámi předkládaných tvrzení počet návštěvníků v kategorii dětí 6-17 let vzrostl, stejně tak bylo poskytnuto výrazně více vstupů zdarma pedagogickému dozoru doprovázejícímu skupiny školních dětí. V tomto kontextu je vámi předkládaná kauzalita vyúsťující v tvrzení o ‚negativním dopadu na vzdělávání dětí a studentů a snížené návštěvnosti památek ze strany dětí a mládeže‘ bohužel nesprávná,“ napsala generální ředitelka NPÚ Naděžda Goryczková vedení GTS Alive.

Argumentuje tím, že coby správce svěřeného kulturního dědictví zajišťuje podstatnou měrou provoz právě ze vstupného. „Poskytování vstupů zdarma v širokém měřítku či třeba i jen poskytování sníženého vstupného je v tomto ohledu chybným přístupem, který může mít v dlouhodobém měřítku naopak fatální dopad na společenské vnímání hodnoty kulturního dědictví, ale rovněž i na jeho dlouhodobou udržitelnost pro příští generace,“ doplnila v dopise.

Už Štorch kvitoval učení poznáním

Redakce iDNES.cz oslovila ministerstvo školství s dotazem, jestli nastalou situaci s Národním památkovým ústavem řešilo, a jestli neuvažuje o alespoň symbolickém příspěvku NPÚ, aby učitelé měli nárok na slevu. Školský rezort ale odkázal na ministerstvo kultury, to poté zpět na památkový ústav.

„Už Eduard Štorch psal o tom, že nejdřív je potřeba, aby si to učitel nejdřív osahal sám, podíval se na danou věc a pak k tomu vymyslel pracovní listy nebo jinou aktivitu. Chápu, že Ústav potřebuje peníze a učitelů tam chodí dost, na druhou stranu to bude do peněženky kantorů velký zásah,“ myslí si předseda Asociace učitelů dějepisu Pavel Martinovský.

Říká, že památky jako takové se nemění, ale než pedagog vezme třídu na určitý prohlídkový okruh nebo dočasnou expozici, je potřeba, aby prvně sám zhodnotil přínos dané prohlídky.

Ukázka ceníku památek NPÚ Zámek Hluboká nad Vltavou základní: 210 Kč děti (6-17 let): 80 Kč mládež (18-24): 170 Kč Jedná se o zimní prohlídkovou trasu. Zámek Hořovice základní: 180 Kč děti (6-17 let): 180 Kč mládež (18-24 let): 180 Kč Jedná se o vánoční prohlídku Hrad Křivoklát základní: 240 Kč děti (6-17 let): 100 Kč mládež (18-24 let): 190 Kč Jde o prohlídku hradního paláce Pozn.: Ceny jsou uvedeny na webových stránkách NPÚ k 6. prosinci 2022

Martinovský sice souhlasí, že prvotní zájem o historii by u dětí měl pramenit z rodin, nicméně ty poslední dobou vlivem inflace mnohdy nemají peníze nazbyt, a tak návštěva hradů, zámků či expozic je tím posledním, co řeší. „Spoléhají se na to, že děti na památky vezme škola,“ doplňuje dějepisář.

To potvrzuje i Jiří Schuster, který přikyvuje, že výlet po českých památkách je nyní pro jeho čtyřčlennou rodinu poměrně drahou záležitostí, a tak je rád, že děti jezdí na výlety se školou za snížené vstupné. „Občas někam jedeme i my jako rodina, ale nemůžeme si to dovolit tak často, jak bychom rádi.“

Slevu poskytují Slováci či Francouzi, Češi ne

Obdobné slevy pro kantory jsou přitom zcela běžné v řadě evropských zemí. Vedle Slovenska nechybí ani v Británii, Francii či Španělsku. Ani to ale Národní památkový ústav neobměkčilo, Goryczková navíc upozorňuje, že slevy pro studenty budou od roku 2023 nižší než nyní.

„Vstupné pro tuto kategorii návštěvníků bylo v průběhu několika let sníženo z původních 70 % základního vstupného na 40 % v roce 2022 a v souladu s dlouhodobou strategií bude sníženo v roce 2023 na konečných 30 % základního vstupného,“ napsala v dopise adresovaném GTS Alive.

„Podpora učitelů ve sféře kultury a památek je běžným nástrojem pro udržování a zvyšování povědomí veřejnosti o kulturním dědictví národa. Rozumíme obtížné situaci NPÚ, přičemž naším cílem není snížení objemu prostředků, které má k dispozici k vlastnímu provozu a ke správě památek,“ sdělil iDNES.cz ředitel GTS Alive Radek Schich a doplnil, že nemá problém iniciovat debatu například mezi ministerstvem školství a Ústavem.

Pod ten spadá velký počet významných památek - 59 zámků, 29 hradů a další, kromě zámků Hořovice, Hluboká nad Vltavou či hradu Křivoklát například i Karlštejn.