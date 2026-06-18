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Hrad opět vystaví korunovační klenoty, připomene osud Habsburků

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  10:43
České korunovační klenoty budou letos ve Vladislavském sále Pražského hradu vystaveny zdarma pro veřejnost od 18. do 28. září. Výstava s podtitulem Habsburkové 500 seznámí návštěvníky s osudy korunovačních klenotů od nástupu Ferdinanda I. Habsburského na český trůn v roce 1526 do konce 18. století.
Prezident Petr Pavel a dalších šest zástupců státu, církve a města Prahy v...

Prezident Petr Pavel a dalších šest zástupců státu, církve a města Prahy v úterý otevřelo Korunní komoru ve svatovítské katedrále, kde se uchovávají české korunovační klenoty. (16. září 2024) | foto: Radek Vebr, MAFRA

Slavnostní ukládání českých korunovačních klenotů na Pražském hradě (29. září...
Slavnostní ukládání českých korunovačních klenotů na Pražském hradě (29. září...
Slavnostní ukládání českých korunovačních klenotů na Pražském hradě (29. září...
Pražský arcibiskup Jan Graubner na slavnostním ukládání českých korunovačních...
77 fotografií

„Čísla mluví za vše. Zájem Čechů o vlastní historii a státnost mě těší, ale hlavně utvrzuje v tom, že rozhodnutí vystavovat klenoty každý rok má smysl,“ komentoval to prezident Petr Pavel.

Pavel předloni rozhodl o tom, že Hrad klenoty vystaví každoročně. Na podzim 2024 na výstavu zavítalo 46 609 lidí, loni podle Hradu přišlo 51 553 návštěvníků, včetně škol z celého Česka.

Korunovační klenoty se vrátily do katedrály. Prohlédl si je rekordní počet lidí

Klíčníci klenoty slavnostně vyzvednou z Korunní komory v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v pondělí 14. září. Následující tři dny si je budou moci prohlédnout školní třídy.

Výstava bude sledovat příběh českých korunovačních klenotů od jejich uložení na Karlštejně v 16. století přes přesun do Vídně během třicetileté války až po slavnostní převoz do Prahy v roce 1791. Tehdy se na přání zemských stavů natrvalo vrátily na Pražský hrad a staly se jedním z klíčových symbolů české státnosti, historické tradice a národní identity.

Architektonické řešení výstavy připravuje tým studia Olgoj Chorchoj pod vedením českých designérů Michala Froňka a Jana Němečka. Klenoty letos podle Hradu doplní také korunovační roucho z roku 1653 a další vzácné artefakty.

Hrad znovu ukáže korunovační klenoty. A přidá výstavu o jejich osudech za války

„Do centra pozornosti se dostane bohatě zdobené královské žezlo a jablko, které si Ferdinand I. objednal roku 1533 u augsburského zlatníka Hanse Hallera,“ uvedl kurátor Štěpán Vácha z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR.

„Původně šlo o jeho osobní panovnické insignie, v 17. století však nahradily starší gotické žezlo a jablko, a staly se tak součástí českých korunovačních klenotů. Po dlouhé době bude opět vystaveno královské roucho, užívané při korunovacích českých králů v 18. století,“ dodal.

Součástí výstavy budou i předměty spojené se správou a ochranou klenotů, například historické klíče strážců korunního archivu a korunovačních klenotů, kterými se v minulosti uzamykala dvojice dveří vedoucích do korunního archivu u Svatováclavské kaple.

Prezident Petr Pavel a dalších šest zástupců státu, církve a města Prahy v úterý otevřelo Korunní komoru ve svatovítské katedrále, kde se uchovávají české korunovační klenoty. (16. září 2024)
Slavnostní ukládání českých korunovačních klenotů na Pražském hradě (29. září 2025)
Slavnostní ukládání českých korunovačních klenotů na Pražském hradě (29. září 2025)
Slavnostní ukládání českých korunovačních klenotů na Pražském hradě (29. září 2025)
77 fotografií

„Koncept výstavy vždy obměňujeme, abychom nabídli nový pohled a zajímavé souvislosti. Výstava tentokrát ponese podtitul Habsburkové 500. Návštěvníci se tak ve Vladislavském sále Starého královského paláce seznámí s osudy českých korunovačních klenotů od nástupu Ferdinanda I. Habsburského na český trůn v roce 1526 do konce 18. století,“ vysvětlila kulturní a programová ředitelka Pražského hradu Veronika Wolf.

Korunovační klenoty byly do roku 2024 na Pražském hradě vystaveny od vzniku samostatné České republiky osmkrát. Dvakrát za úřadování Václava Havla i Václava Klause, čtyřikrát za Miloše Zemana. Dosud nejdéle byly k vidění v květnu 2016, kdy výstava trvala 15 dní.

Půjdete se podívat na výstavu korunovačních klenotů?

Tradice vystavování sahá do první republiky, první veřejná výstava klenotů se uskutečnila v roce 1929 při příležitosti 1000. výročí smrti sv. Václava. Klenoty byly zpřístupněny i po skončení druhé světové války roku 1945, dvakrát v 50. letech (1955 a 1958), v přelomovém roce 1968 i za normalizace (1975 a 1978). Pokaždé si je přišly prohlédnout desetitisíce lidí.

Svatováclavská koruna, žezlo a jablko jsou slavnostní insignie, které byly po staletí používány při korunovaci českých králů. Naposledy sloužily svému účelu 7. září 1836, kdy byl inaugurován českým králem Ferdinand Dobrotivý. Jeho nástupce František Josef I. ani poslední rakouský panovník Karel I. korunováni nebyli. Dnes jsou klenoty jedním z nejvýznamnějších symbolů české státnosti.

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