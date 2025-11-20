Bezmoc byla příšerná, nikdo nám nic neřekl, líčí příbuzná zraněného z vlaku

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s osobním vlakem. (20. listopadu 2025) | foto: HZS Jihočeského kraje

Tereza Krocová
  13:01
Po ranní srážce vlaků mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se žena zoufale snažila dovolat na České dráhy a zjistit, co se stalo jejímu otci. Podle jejích slov však linky nefungovaly, nikdo neporadil a pomoc našla až u policie. Dráhy trvají na tom, že jejich hlavní infolinka je plně dostupná. Cestujícím nyní nabízí odškodnění.

Redakci iDNES.cz se ozvala žena, která se krátce po nehodě snažila zjistit informace o svém otci, který jel ve vlaku. Tvrdí, že od časného rána opakovaně volala na několik telefonních čísel Českých drah dostupných na internetu. „Nedalo se nikam dovolat, nikdo to nezvedal. Pak to zvedla nějaká paní, která řekla, že o nehodě nic neví a nemůže nám pomoci. Neřekla nám ani, kam máme volat, nevzala si telefonní číslo, že by se ozvala zpět,“ popsala žena, která si přála zůstat v anonymitě.

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Po ranní srážce vlaků mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se žena zoufale snažila dovolat na České dráhy a zjistit, co se stalo jejímu otci. Podle jejích slov však linky nefungovaly, nikdo...

Místo ukrajinské holčičky terč sprejerů. Nuselská fasáda nevydržela dlouho čistá

Streetartová malba v Praze 4 v Mojmírově ulici, která kvůli rekonstrukci musela...

Fasáda domu v Mojmírově ulici v pražských Nuslích se stala terčem sprejerů, kteří na ni umístili své „podpisy“. Na tom by nebylo tolik zajímavého, podobných zdí jsou v Praze desítky, kdyby právě toto...

20. listopadu 2025  12:09

Lékaře viní ze znásilnění zdrogovaných žen, obhajoba kritizuje vyšetřování

Bývalý vojenský lékař a pedagog čelí obžalobě ze znásilnění osmi žen, hlavně...

Krajský soud v Hradci Králové ve čtvrtek otevřel případ vojenského lékaře a pedagoga Pavla Novotného, který čelí obžalobě ze sériového znásilnění osmi žen, zejména studentek. Podle spisu jim přidával...

20. listopadu 2025,  aktualizováno  12:05

