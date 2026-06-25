České zemědělské univerzitě se nelíbí hodnocení vysokých škol, podala odvolání

Univerzita poznamenala, že odvolání směřuje proti způsobu, jakým hodnotitelé došli k samotné známce. Z podkladů hodnocení totiž podle vysoké školy vyplývá zřejmý rozpor.
„Ministerstvo samo univerzitu ve svém návrhu hodnotilo známkou A. Také hodnoticí protokol obsahuje na několika místech hodnocení na úrovni A a výslovně uvádí, že – z pohledu MŠMT je opodstatněné uvažovat o zlepšení hodnocení na A – Vynikající,“ píše dále ČZU s tím, že konečná známka B nebyla není nijak srozumitelně zdůvodněna. Univerzity mohly získat známky od A až do D.
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„Česká zemědělská univerzita je vyhledávanou školou a ve svých klíčových oborech patříme podle relevantních zahraničních žebříčků mezi světovou špičku. Do nejvyšší kategorie A nás navrhlo i samo ministerstvo,“ podotkl rektor ČZU Michal Lošťák.
Podle jeho slov právě proto chce univerzita zjistit, kde a jak vznikl zřejmý rozpor mezi daným návrhem a výslednou známkou. „Vysoce oceníme, když nám bude poskytnuto srozumitelné vysvětlení,“ doplnil rektor.
Vzestup ukazují i mezinárodní žebříčky, tvrdí ČZU
Kvalitu ČZU podle univerzity potvrzují nezávislá mezinárodní hodnocení. Upozornila například na Šanghajský žebříček oborů (ARWU 2025), kde ČZU patří 28. místo na světě v zemědělských vědách.
„Jako jediná tuzemská univerzita se zároveň umístila ve světové stovce hned ve třech oborech současně, vedle zemědělských věd také v ekologii a poprvé i ve vodním hospodářství. V oborovém žebříčku je ČZU 58. na světě v oboru zemědělství a lesnictví, což je její nejlepší výsledek v historii a nejlepší mezi českými univerzitami,“ hájí se dále ČZU.
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Rozpor je podle školy o to výraznější, že se ČZU v posledních letech prokazatelně zlepšovala. „V hodnoceném období patřila k nejrychleji rostoucím českým univerzitám v kvalitě vědeckých publikací. Podílem těch nejlepších prací se zařadila mezi univerzity kategorie A a celkově se posunula na čtvrté místo v zemi,“ stojí v tiskové zprávě. Vzestup podle univerzity potvrzují i mezinárodní žebříčky.
„Ponechání kategorie B navzdory tomuto vývoji je proto dalším důvodem, proč univerzita žádá o vysvětlení,“ míní dále ČZU. Zároveň upozornila, že výsledek hodnocení má i finanční dopad. Podle školy totiž ovlivňuje mimo jiné výši státní podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj univerzity.