Vrtulníková jednotka podle armády slouží pro speciální operace a v Polsku bude působit po několik měsíců. „Jejím cílem bude podpořit přítomnost NATO v regionu a zároveň posílit kapacity polských ozbrojených sil,“ popsala na svém webu.
„Plníme slib, který jsme našemu blízkému spojenci dali. Naši vojáci už jsou v Polsku a jsou připraveni podílet se na posílení ochrany vzdušného prostoru na východní hranici Polska,“ vyjádřila se také ministryně obrany Jana Černochová (ODS).
Sousední stát o dnes poskytnutou vojenskou techniku z Náměště nad Oslavou požádal minulý týden po telefonátu Černochové s jejím polským protějškem Wladyslawem Kosiniak-Kamyszem.
|
Česko může vyslat do Polska po ruském útoku tři vrtulníky. Varšava o ně požádala
Polsko minulý týden v noci na středu zaznamenalo 19 narušení svého vzdušného prostoru ruskými drony. Černochová proto už v neděli předeslala, že se počítá s vysláním až 150 českých vojáků maximálně na tři měsíce.
„Přítomnost vrtulníkové jednotky v této zemi představuje důležitý krok v rámci alianční spolupráce a potvrzuje připravenost České republiky aktivně přispívat k zajištění bezpečnosti v regionu,“ sdělil šéf Velitelství pro operace AČR Václav Vlček.
|
Ruské drony po průniku do Polska mířily ke strategické základně NATO
„Vzhledem ke schopnosti nést i protitankové řízené střely nebo neřízené rakety může ničit obrněnou techniku, polní opevnění i plošné cíle,“ uvádí armádní web v popisu poskytnutých vrtulníků Mi-171Š.
Vrtulníková jednotka v Polsku již v posledních letech působila, mimo jiné se její příslušníci zapojili do pomoci při povodních, které Polsko i Česko zasáhly loni v září.
Vyslání vojáků umožňuje aktuální mandát na působení sil a prostředků ministerstva obrany na roky 2025 a 2026, který loni schválil Parlament. Mandát umožňuje posílit obranu východní hranice Severoatlantické aliance, kde může působit až 2000 českých vojáků. Aktuálně čeští vojáci v rámci tohoto mandátu operují na Slovensku, v Litvě a v Lotyšsku.