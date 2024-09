K volbám by šel jen blázen, říkají v České Vsi. Vzniká provizorní místnost

Povodně 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

„K volbám by šel jen blázen. Podívejte se kolem,“ rozhodí rukama obyvatel České Vsi František Špaček. Povodeň mu kompletně vytopila rodinný dům a s příbuznými tak už od soboty vyhazuje zničené věci na hromadu před domem, vyváží bahno a snaží se uklízet. Práce má na měsíce. „Volby jsou opravdu to poslední, co tu lidé řeší. Potřebujeme co nejdříve mít uklizeno, odvezeno, otlouct omítky a začít vysoušet. Dřív než začne mrznout,“ popisuje.

Petr Mudra, starosta České Vsi, jedné z pěti vyplavených obcí, která není schopna sama volby zorganizovat kvůli povodni, právě v tu chvíli koordinuje příjezd hasičského „velitelského“ kontejneru. Postaví jej na parkoviště naproti zdejšímu krytému bazénu. „Měli jsme vůbec problém najít volné místo, kde by mohl stát. Půlka obce není přístupná vůbec a všude je spousta naplaveného materiálu, bahna,“ popisuje.

Ani on si nemyslí, že by lidé o krajské volby měli zájem. „Lidé mají jiné starosti,“ doplňuje starosta. Při posledních krajských volbách před čtyřmi lety tu přišlo volit jen 36,63 procenta voličů, z 1 870 lidí přišlo 685 voličů.

V České vsi budou lidé volit ve speciálním hasičském kontejneru, který používají záchranáři při mimořádných událostech jako zázemí pro velení. „Jednoduše to jde popsat jako taková mobilní kancelář,“ popsala Lucie Balážová, mluvčí hasičů Olomouckého kraje.

V kontejneru, který se po složení z nákladního automobilu ještě roztáhne do stran a před nímž je ještě stan, je k dispozici i vlastní hygienické zázemí nebo elektrocentrála. „Tím pádem to funguje samostatně i v místech, kde není elektřina. Plus je to propojené také s dronovou službou a s dalšími technologiemi, které potřebujeme pro řízení zásahu,“ doplnila Balážová s tím, že improvizovaná volební místnost přijela od útvaru hasičů v Prostějově.

Zasažené Jesenicko

Podobná situace jako v České Vsi je ale i ve všech okolních nejhůře postižených obcích na Jesenicku. Obce horkotěžko připravují volební místnosti, shání na poslední chvíli lidi do komisí.

„Vyčlenili jsme malou místnost na obecním úřadu, protože v té volební dnes máme navezenu materiální pomoc, hygienické prostředky a další věci. Volby organizuje ministerstvo vnitra, přivezlo si i lidi. My bychom to sami vážně nezvládli, máme úplně jiné starosti a o toto se vůbec nestaráme,“ popisuje starostka obce Kobylá nad Vidnavkou Miroslava Rybáriková. I tady přišlo volit při posledních volbách z 376 lidí jen 95 obyvatel, ani ne 29 procent.

„Potřebujeme aby nám stát pomohl s úklidem, opravami. Volby tu fakt nikoho nezajímají a jestli si někdo myslí, že tu všichni čekají, až postaví nějaký stan, kde budeme moci volit, tak to je fakt to poslední, co mě zajímá. Jsem totálně špinavý, unavený a fakt nemám ani náladu řešit nějaké volby,“ řekl další z obyvatel.

„Oni jsou volby? To tu fakt nikdo neřeší. Tady jsou potřeba náklaďáky, bagry, kontejnery. Hrneme sem všechno, co můžeme, koordinujeme dobrovolníky, kteří přijíždějí,“ řekl hlavní koordinátor pomoci v České Vsi, který si přezdívá Bouďák a tak jej tu všichni i oslovují.

Jedním z dobrovolníků, který přijel, je i Vladimír Beneš z Olomouce. Přijel pomáhat vzdáleným příbuzným, kteří tu v České Vsi mají zaplavené hned dva domy. „Volby prostě neřešíme, nepůjdeme k nim, protože tu zůstaneme pomáhat celou dobu. Kdyby raději stát poslal více vojáků, úřady nezaměstnané a podobně, než aby se řešily volby,“ řekl Beneš. „Vy sám byste šel volit, kdybyste na tom byl takhle?“ zeptá se jeho žena Marcela.