Pojede česká vláda do ostřelovaného Kyjeva? Už nemůže couvnout, míní experti

„Pokud už bylo setkání oznámeno a česká vláda s tím souhlasila, tak couvnout z toho by bylo důkazem jisté slabosti. I když to bylo domluveno ještě před masivními ruskými útoky na ukrajinská města, pro českou vládu by byl krok zpět obtížný. Jestli by to tedy nebylo odůvodněno denním ostřelováním Kyjeva,“ prohlásil ve vysílání CNN Prima NEWS Miroslav Mareš.

S jeho postojem souhlasil i Jefim Fištejn: „Myslím, že čeští ministři tu cestu podstoupí. Nechají spíš na Rusech, zda se oni zachovají alespoň trochu civilizovaně. Pokud by tak Fialova vláda neučinila tváří v tvář tomuto vývoji událostí, tak by se sama deklarovala za zbabělce,“ řekl.

„Předem ohlášená návštěva na tak vysoké úrovni zavazuje celý svět nevést v takovou chvíli v tomto prostoru větší vojenské operace. Jestli se Rusko zachová jako šílenec, tak na šílence platí jen blázinec, a ne civilizované formy jednání. Podnítilo by to útok NATO na Rusko. Česká delegace na takové úrovni je totiž vrcholnou součástí NATO,“ dodal.

Fialův kabinet má Kyjev podle původních plánů navštívit na konci měsíce. 31. října se mají čeští ministři zúčastnit společného zasedání s ukrajinským kabinetem. Jednat by měli o dopadech ruské agrese i obnově Ukrajiny. Nutno podotknout, že Fiala už v minulosti do Kyjeva odcestoval, a to za velmi složité bezpečnostní situace.

Na rozdíl od svých západních spojenců totiž tak učinil společně se svým polským a slovinským protějškem ještě v polovině března, tedy v době, kdy byl Kyjev obléhán ruskou armádou a vrcholily tvrdé boje na předměstí hlavního města.