Demokratické médium se zachraňuje nedemokraticky, řekl Rafaj k ČT

Od poslanců sice podle Rafaje zní, že firmy mají být společensky zodpovědné, ale navrhovaný postup navýšení – tedy přepočítávání přes zaměstnance – je podle něj zastaralý. Nedopadá totiž na všechny firmy stejně. Vypadávají z něj úspěšné digitální firmy, uvedl.

„Celý ten proces nebyl dobře nastavený. To, co nás zlobí ještě více, je, že přestože se tady zachraňuje demokratické médium, tak se to dělá nedemokratickým způsobem, respektive nedodržela se pravidla hry a neprobíhal standardní legislativní proces,“ odpověděl Rafaj na dotaz moderátorky, „jak moc se firmy zlobí“.

„Nebyli přizváni klíčoví účastníci, nebylo to s nimi diskutováno, pouze nám to bylo oznámeno za zavřenými dveřmi s tím, že se o tom nejedná. Nevadí nám, že se poplatky navyšují. Vadí nám způsob, jakým se to provedlo a jakým se obešla veřejná diskuze,“ upřesnil prezident Svazu průmyslu a dopravy.

Mediální poradce a autor webu o informacích z byznysu borovan.cz Aleš Borovan diskuzi o vyšších poplatcích zasadil do širšího kontextu.

„Firmy, průmysl a služby u nás dostávají jednu ránu za druhou. Toto navýšení poplatků zapadá do celé řady zpráv, které pro české podniky nejsou rozhodně pozitivní,“ uvedl Borovan.

Vláda navrhla zvýšit poplatky České televizi a Českému rozhlasu. U ČT na 150 korun, u Českého rozhlasu na 55 korun měsíčně. ANO a SPD jsou kategoricky proti. Předseda ANO Andrej Babiš i šéf SPD Tomio Okamura řekli, že by veřejnoprávní televize měla být financována ze státního rozpočtu.

Babiš kvůli tomu, že odmítá vládní návrh, ve čtvrtek ve sněmovně mluvil přes čtyři a půl hodiny a nepustil nikoho jiného ke slovu.

„Stávající návrh na zvyšování koncesionářských poplatků, který tak vehementně prosazuje Fialova vláda, není nic jiného než snaha korumpovat, a ještě víc si k sobě připoutat Českou televizi, Český rozhlas především před sněmovními volbami na podzim příštího roku,“ mimo jiné řekl předseda ANO.

Dříve dokonce tvrdil, že bude kvůli tomuto návrhu vlády „krvácet“ na barikádě a dělat všechno proti tomu, aby vyšší poplatky neprošly.