„Neobhajitelné.“ Moravcův odchod rozdělil tváře České televize

Tereza Krocová
  12:15
Odchod moderátora nedělní politické diskuse Václava Moravce vyvolal názorový rozkol uvnitř České televize. Část jeho kolegů mu děkuje za práci a kritizuje, že televize jeho dlouholeté působení jasně neocenila. Jiní naopak jeho konec označují za „nejčistší řešení“ ve vztahu k principům novinářské profese. Moravec v televizi skončil po 21 letech, podle svých slov už nemůže dál garantovat nezávislost redakční práce.
Moderátor Václav Moravec hovoří při oslavě svátku 17. listopadu na tradičním...

Tiskový mluvčí České televize Michal Pleskot redakci iDNES.cz v neděli sdělil, že moderátor o svém záměru televizi předem neinformoval. „Zásadně ale odmítáme tvrzení Václava Moravce, že v ČT není garantována nezávislost redakční práce. Na Václava Moravce, v pozici moderátora hlavní politické diskuse ČT, se vztahuje zcela standardní editoriální přístup, stejně jako na všechny ostatní moderátorky či moderátory dalších pořadů ČT,“ uvedl.

Mezi prvními v neděli reagoval sportovní komentátor Robert Záruba, který Moravcův odchod označil za ztrátu „tradičního pořadu kritické a kvalitní žurnalistiky“.

V reakci na oficiální vyjádření televize zároveň uvedl, že v něm postrádal jasné poděkování. „Dovolím si to tedy napsat za mnoho kolegů z ČT: Děkujeme za 21 let kvalitní práce a profesionální vedení nejsledovanější politické a společenské diskuse v Česku,“ napsal Záruba. Podobně se vyjádřila i jeho kolegyně Darina Vymětalíková, která také připomněla, že by podle ní bylo namístě Moravcovi za dlouholetou práci poděkovat.

Osobnější tón rozloučení zvolil moderátor Jakub Železný. Moravcův odchod ho podle jeho slov zasáhl. „Mrzí mě, že Česká televize neudělala dost, aby osobnost Tvého formátu udržela. Děkuju za Tvou práci. A za osobní přátelství, které přetrvá,“ vzkázal dlouholetému moderátorovi nedělní politické diskuze prostřednictvím sítě X.

Poděkování zaznělo také od popularizátora vědy a moderátora Daniela Stacha. Právě Moravcova práce byla prý jedním z důvodů, proč on sám chtěl kdysi do České televize nastoupit. „Mrzí mě, že Václav Moravec už další rozhovor (alespoň prozatím) v České televizi nepřidá. Moc děkuji za všechny skvělé rozhovory i za všechno dobré, co nejen kladením otázek přinesl divákům, studentům a společnosti,“ napsal.

„Žádný novinář není víc než principy profese“

Mezi zaměstnanci ČT se však objevily i kritičtější reakce. Jan Moláček z Reportérů ČT po odvysílání poslední nedělní diskuze, která nesla jméno Václava Moravce, připomněl, že „žádný sebelepší novinář není víc než principy profese“. Podle něj je nepřijatelné, aby veřejnoprávní médium předem vylučovalo některé politiky z kritického rozhovoru.

„Události nemohou říct, že nebudou informovat o Rakušanovi, ať udělá, co udělá. Reportéři ČT nemohou říct, že bez ohledu na to, co zjistí, nikdy nenatočí investigativní reportáž o Rajchlovi. Právě tak nemohou OVM říct, že nikdy nepodrobí Okamuru kritickému rozhovoru. Toto rozhodnutí bylo neobhajitelné a naservírovalo odpůrcům ČT na stříbrném podnose zbraň proti ní, kterou pochopitelně s radostí používali. Pokud Václav opravdu nebyl schopen tuto chybu pochopit a přiznat, pak je jeho dnešní krok asi nejčistší řešení,“ napsal Moláček na síť X.

Podobně se vyjádřil také dramaturg zahraniční redakce ČT Vojtěch Gibiš. Moravce označil za výborného moderátora, zároveň ale dodal, že nezná demokratickou zemi, kde by do hlavní politické diskuse veřejnoprávního média nebyl zván například předseda parlamentu, šéf vládní strany nebo třetí nejvyšší ústavní činitel. „Osobně neznám nikoho, kdo by názor pana Moravce a paní Andělové podporoval,“ dodal.

Možný odchod z veřejnoprávní televize naznačil moderátor počátkem roku v souvislosti s tehdejšími diskusemi o vyváženosti Otázek. Kvůli nim vedení televize odstavilo koncem ledna dlouholetou hlavní dramaturgyni pořadu Hanu Andělovou. Souviselo to s tím, že do pořadu nebyl devět let zván šéf SPD a Tomio Okamura. Poukazovali na to dlouhodobě i někteří členové Rady České televize.

Svůj odchod z ČT pak Moravec oznámil v neděli na závěr živého vysílání pořadu, kterého se po letech zúčastnil i Okamura. „Můj čas v České televizi se naplnil po více než 21 letech. Děje z poslední doby mě utvrdily v tom, že za současných podmínek už nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule kodexu České televize,“ řekl Moravec.

Moderátor dodal, že své diváky nechce zklamávat posunem ke slepé vyváženosti, která podle jeho názoru ničí veřejnou službu. Divákům poděkoval za přízeň.

