Zaměstnanci ČT chystají ke konci června stávku. Varují před změnou financování

Zatím není jasné, jakou formu bude stávka mít. Zástupci iniciativy pracovníků Veřejnoprávně a televizních odborů o tom v pondělí jednali s vedením ČT.
„Pokud se budou chtít vaši kolegové k ní připojit, oslovte je a ať tak klidně učiní. Nikdo jim nebude bránit,“ napsal podle Deníku N Fridrich v e-mailu zaměstnancům. Ti, kteří se budou chtít připojit, se pouze musí nahlásit stávkovému výboru.
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Minulou středu přišly stovky zaměstnanců ČT v černém oblečení před hlavní budovu na Kavčích horách vyjádřit protest proti změnám, které chce prosadit vládní koalice. Mnozí moderátoři či redaktoři také v černém oblečení vysílali.
Zástupci iniciativy Veřejnoprávně, odbory a pracovníci ČT a Českého rozhlasu (ČRo) už dříve kvůli chystaným změnám vyhlásili časově neomezenou stávkovou pohotovost.
Vládní koalice se předminulý týden dohodla, že místo návrhu zákona o veřejnoprávních médiích, k němuž se sešlo přes 400 připomínek, předloží ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) jiný návrh, který pouze nahradí zákon o poplatcích novým zákonem převádějícím financování ČT a ČRo na státní rozpočet.
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Zákony o ČT a ČRo zůstanou v současné podobě. O návrhu by měli v úterý jednat ředitel ČT Hynek Chudárek a ředitel ČRo René Zavoral s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Vláda by ho měla projednat 15. června.
Vedení veřejnoprávní televize i rozhlasu změnu financování ze současného systému poplatků nadále odmítají. Nelíbí se jim také možné snížení částky, kterou by z rozpočtu měli dostat.
Vedle Klempířova návrhu vznikl návrh poslanců v čele s místopředsedou Sněmovny Patrikem Nacherem (ANO), který osvobozuje od placení poplatků některé skupiny, například samostatně žijící seniory nad 75 let a jejich domácnosti nebo firmy do 50 zaměstnanců. Ten by měl podle záměru předkladatelů začít platit ještě letos.
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Česká televize letos z poplatků, které jsou základem jejího hospodaření, inkasuje 6,73 miliardy korun. Zhruba miliardu ročně televize získává z další činnosti. Rozpočet rozhlasu pro letošní rok počítá s celkovými výnosy 2,74 miliardy korun; také jejich základem jsou koncesionářské poplatky.
Původní Klempířův návrh počítal s tím, že ČT získá z rozpočtu prostředky na úrovni roku 2024, tedy před loňským zvýšením poplatků ze 45 na 55 Kč u rozhlasu a ze 135 na 150 u televize. To by znamenalo pro ČT snížení příjmu o jednu miliardu a pro rozhlas pokles o 400 milionů Kč. Konečnou výši peněz z rozpočtu v novém návrhu ale ministerstvo zatím neoznámilo.