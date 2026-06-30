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Záběry soulože v hlavním vysílacím čase. Není to chyba, vysvětluje ČT

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  16:21
Česká televize odvysílala v hlavním večerním čase nezvykle „odvážné“ záběry pohlavního styku. Zhruba minutová scéna se objevila minulý čtvrtek kolem půl deváté večer na programu ČT2. Televize to jako chybu nevnímá. Tvrdí, že se sexuální scéna objevila na kanálu, který není určen dětem a primárně ani rodinám. Pořad navíc opatřila varovným piktogramem.

Záběry nahého souložícího páru byly součástí amerického seriálu Robin Hood. „Neříkals, že budeš rychle?“ ptá se hekající žena sedící na mužově klíně. „Lhal jsem, jsem strašný, ale nelituju toho,“ odpovídá jí během sexu partner.

Kamera chvílemi ukazuje dvojici v akci „naplno“ – nic neskrývá. Vzrušená žena hlasitě vzdychá, muž ji tiší. „Slíbils, že mě vezmeš na projížďku,“ připomíná mu během koitu. „Za chvilku,“ odpovídá muž a pokládá ženu na zem, kde v pohlavním styku pokračují.

Sexuální scéna trvala necelou minutu. Na poměry toho, co se v tuzemských televizích běžně vysílá kolem půl deváté večer, působila až nezvykle „otevřeně“.

Vadí vám, že televize vysílala podobné záběry v hlavním vysílacím čase?

Zákon o rozhlasovém a televizní vysílání přitom provozovatelům ukládá, aby zajistili, že v době od 6. do 22. hodiny nebudou moci děti a mladiství bez omezení (zajištěným vysílatelem) sledovat pořady, které obsahují pornografii nebo hrubé násilí.

Česká televize označila pořad se souloží grafickým symbolem „15+“, tedy pro diváky starší patnácti let, i piktogramem upozorňujícím na sexuální obsah. Ani toto označení však podle zákona nezbavuje vysílatele odpovědnosti za to, co se na obrazovce následně objeví.

Na obrazovkách se objeví piktogramy, ČT bude varovat před nevhodným obsahem

Redakce iDNES.cz požádala minulý pátek, tedy den po vysílání seriálu, tiskové oddělení České televize o vyjádření k odvysílaným záběrům. ČT zaslala své stanovisko v úterý.

„Česká televize při zařazování pořadů s možnou citlivou tématikou posuzuje zákonné povinnosti, povahu konkrétního díla, jeho dramaturgický kontext, zamýšlené publikum i program, na kterém je pořad uváděn. Kodex České televize při zobrazování nahoty nebo projevů sexuality výslovně rozlišuje charakter pořadu a připouští, že jinak je takový obsah posuzován ve večerním uměleckém či zábavním programu a jinak například ve zpravodajství nebo publicistice,“ napsal zástupce mluvčího ČT Radek Konečný.

Z jeho vyjádření vyplývá, že televize nevnímá záběry soulože vysílané v prime timu jako problém.

„V případě seriálu Robin Hood jde o výpravné středověké drama zařazené na ČT2, tedy na program, který není dětským ani primárně rodinným vysíláním. Pořad obsahoval věkové doporučení a piktogram upozorňující mimo jiné na sexuální obsah. Se stejným věkovým a obsahovým označením pořadu přitom pracovali také zahraniční vysílatelé, kteří seriál uváděli,“ uvedl Konečný.

Redakce iDNES.cz požádala v pátek o vyjádření také Radu pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Tento úřad na dodržování vysílacího zákona dohlíží. Ani přes pondělní urgenci však nikdo z RRTV na zaslané dotazy do vydání článku nereagoval.

Za sex pokuta 50 tisíc i půl milionu

Radní v minulosti za explicitně zobrazený pohlavní styk v televizním vysílání uložili několik pokut. Například společnost HBO dostala v roce 2010 sankci ve výši 200 tisíc korun za to, že vysílala před 22. hodinou seriál Californication, který obsahoval soulož na umyvadle či vulgární sexuální rozhovory. Televize se hájila například tím, že šlo o placený kanál, ale neuspěla. Rozhodnutí RRTV o uložené sankci následně podle médií potvrdil Nejvyšší správní soud.

Televize dostaly milionové pokuty za reality show

Společnost TV CZ dostala od radních v roce 2015 půlmilionovou pokutu za erotický teleshoppingový blok s názvem Active TV vysílaný před šestou hodinou ranní.

„Obsahoval sexuální praktiky, zobrazené zcela otevřeně a samoúčelně, bez vřazení do širšího kontextu, pouze jako stimul sexuálního pudu, a to s přihlédnutím ke skutečnosti, že tento audiovizuální obsah byl zařazen do vysílání bezprostředně před 6. hodinou ranní, kdy se již předpokládá, že televizi sledují děti a kdy některé televizní programy orientují své vysílání zejména na dětské diváky nejnižší věkové kategorie,“ zdůvodnil sankci tehdejší předseda RRTV Ivan Krejčí.

Loni pokutovala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání provozovatele kanálu JOJ Family za to, že po osmé hodině večerní vysílal film Nahota na prodej, který obsahuje násilí i sexuální scény. Vysílatel dostal pokutu 50 tisíc korun.

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