Rada ČT volí ředitele. Kandidátů je pět, Dvořáka vyzývá i bývalý šéf Primy

Stávající šéf Petr Dvořák, ředitel brněnského studia ČT Jan Souček, bývalý šéf televize Prima Martin Konrád, kreativní producent v ČT Jan Štern a krizový manažer Pavel Hřídel. To je výčet pěti z původních třinácti lidí přihlášených do konkurzu, kteří prošli do „finále“.

Pět z prvotně přihlášených nesplnilo požadovaná kritéria. V prvním kole volby radní vyřadili bývalého zahraničního zpravodaje Jiřího Františka Potužníka, živnostníka Ondřeje Cóna a architekta Ondřeje Vrbíka.

Jedním z hlavních témat kolem ČT jsou koncesionářské poplatky. Nově by se měly platit i za chytré telefony, tablety nebo počítače. A také by se měly zvýšit, počítá s tím mediální novela ministerstva kultury. Uchazeči se shodnou na tom, že by televize měla šetřit.

„Pokud k současnému počtu poplatníků přidáme, dejme tomu, ještě dalších půl milionu lidí a poplatek by byl těch 180 korun, tak by to byla adekvátní stabilizace financování České televize. To B k tomu je, jestli k tomu bude ještě inflační doložka. Protože bez té televizi nebo rozhlas znovu brzy vystavíme stejné situaci, v jaké jsou dnes. Tedy že se zafixuje jeden konkrétní výnos na bůhví jak dlouhou dobu,“ řekl MF DNES Souček.

Kavčí hory jako památka?

A Martin Konrád k tomu doplnil: „Žijeme v digitálním světě. Vázat se jen na televizní obrazovku je už dneska nesmysl.“ Jediný Jan Štern by okruh poplatníků nerozšiřoval.

Koncesionářské poplatky Poplatek za rozhlas dnes vyjde na 45 Kč měsíčně, televize na 135 Kč.

V zákoně č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích je stanoveno, že poplatky za televizi a rádio hradí domácnost, která vlastní přijímače. Není přitom nutné je využívat.

Bez ohledu na to, kolik rádií nebo televizí kdo vlastní, vždy platí pouze za jednu televizi a jedno rádio. Takto navíc platí vždy jedna osoba v domácnosti, platby za jednotlivé přijímače se mezi členy domácnosti nerozpočítávají.

Základním zdrojem financování České televize jsou právě poplatky. Do budoucna by se ale mohlo změnit i to. Jak Konrád, tak Souček uvažují o úsporách v provozu areálu ČT na Kavčích horách v Praze.

„Dnes ve své podstatě nedává ekonomický smysl ho provozovat,“ řekl exředitel Primy s tím, že on by byl pro prohlášení hlavní ikonické budovy ČT za památku. Předal by ji památkovému ústavu nebo technickému muzeu. „Další dvě budovy, tedy zpravodajství a takzvaný rohlík, bych komerčně pronajal,“ doplnil Konrád. Pro ČT by postavil úplně novou budovu.

Současný ředitel Dvořák se z rozhovoru kvůli nemožnosti zveřejnit kandidátskou koncepci omluvil. Hřídel odmítl sdělit i to, proč se do konkurzu přihlásil.

Volba se může posunout

Podle podmínek schválených Radou ČT musí být uchazeč mimo jiné vysokoškolák, mít manažerské a osobnostní předpoklady, znát aktivně jeden světový jazyk a mít negativní lustrační osvědčení. Součástí přihlášky je i koncepce rozvoje a fungování televize po dobu jeho funkčního období v rozsahu pěti až deseti stran.

Kandidáti, kteří postoupili do závěrečného kola výběrového řízení, budou mít ve středu osobní prezentaci svého projektu a k zodpovídat jednotlivé dotazy členů rady. Na základě souhrnu všech získaných informací Rada ČT následně rozhodne v tajném hlasování o vítězi výběrového řízení.

Pokud se rada na vítězi neshodne, jednání bude přerušeno. O časovém úseku přerušení rozhodnou samotní radní, zákon je v tomto ohledu nijak neomezuje.

Systém volby by se do budoucna mohl změnit. Podle vládní novely, která má platit od října, by se počet členů Rady ČT zvýšil z 15 na 18. Nově by třetinu z nich volili senátoři. To ale kritizuje opozice, podle níž to povede k tomu, že se Rada ČT rozšíří právě o členy volené Senátem, kde mají vládní strany výraznou většinu.

Stínová ministryně kultury Jaroslava Pokorná Jermanová z ANO uvedla, že tímto způsobem chce vláda upevnit současné vychýlení veřejnoprávních médií ve prospěch vládní koalice. Podle ministra kultury Martina Baxy (ODS) novela naopak posílí nezávislost veřejnoprávních médií.