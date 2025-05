Kdo povede ČT? Zájem má bývalá šéfka Novy, televizní matador i známý moderátor

Brněnský soud předběžným opatřením zablokoval středeční finální podpis smlouvy o stavbě jaderných bloků v Dukovanech mezi společností Elektrárna Dukovany II (EDU II) a vítězem tendru, korejskou KHNP....

Kriminalisté obvinili z pokusu o vraždu třiačtyřicetiletého cizince, který podle vyšetřování v Klatovech o víkendu v napadl jiného muže. Do břicha a hrudníku mu zasadil několik ran nožem. Motivem...

Na slavnostní podpis dohody o výstavbě jaderné elektrárny Dukovany II., k němuž mělo dojít ve středu, se do Prahy chystala i delegace složená z vládních a parlamentních úředníků Jihokorejské...

Překážka v cestě na úroveň Yellowstone. Šumavský park trápí novela zákona

Plánovaná novela zákona o ochraně přírody a krajiny by mohla ohrozit zařazení národního parku (NP) Šumava do skupiny celosvětově uznávaných parků. Úprava právní normy by totiž na Šumavě umožnila více...