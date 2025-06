Radní znovu vybírají ředitele ČT. Mají také řešit, zda nedošlo k ovlivnění volby

Do druhého kola volby generálního ředitele České televize postoupili Milan Fridrich a Hynek Chudárek. Oba získali po osmi hlasech. (18. června 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Ještě před hlasováním o novém řediteli se bude rada zabývat i možným ovlivněním volby. Toho se mohl minulý týden dopustit ředitel zpravodajství a publicistiky Petr Mrzena, který některým radním před hlasováním odeslal SMS, ve kterých je vyzýval, aby nevolili Fridricha.

Dočasný ředitel televize Michal Fila proto radu požádal, aby se k celé situaci vyjádřila a rozhodla, zda došlo k ovlivnění volby, či nikoliv. Do programu schůze tento bod navrhl radní Vlastimil Ježek.

Zda už tentokrát rada nového ředitele ČT zvolí, není zdaleka jisté. Sami radní před hlasováním připouštěli, že se možná opět neshodnou. „Lepší by samozřejmě bylo někoho už zvolit, ale prohlášení některých kolegů, že pokud nebude zvolen jejich kandidát, tak nebude zvolen nikdo, mě optimismem zrovna nenaplňují,“ řekl iDNES.cz šéf rady Karel Novák.

Podobně reagoval v úterý i radní Pavel Matocha. „Nevím, jestli se nám nyní podaří ředitele zvolit. Osobně ale dělám všechno pro to, aby se to podařilo,“ uvedl.

Ze sedmnáctičlenné rady potřebuje vítězný kandidát získat alespoň deset hlasů. Radní jsou však rozděleni na dva nesmiřitelné tábory (po osmi, respektive sedmi hlasech) a ustoupit zatím nemínil ani jeden. Šanci na zvolení nezvyšuje ani to, že se z jednání ze zdravotních důvodů omluvil radní Ilja Racek a hlasovat tak bude jen 16 členů rady.

Ve hře je i kompletně nová volba

Pokud se radní opět neshodnou, jsou na stole dvě varianty. Buďto hlasování znovu přeruší na další termín, nebo volbu zruší a vyhlásí novou, čímž by se celý proces vrátil na začátek. Radní musí ze zákona nového ředitele vybrat do tří měsíců od konce předchozího, tedy do konce srpna.

Třeba radní Tomáš Řehák si ale nemyslí, že by zrušení volby a vypsání nové mělo něco vyřešit. „Nic bych si od toho nesliboval. Není pravděpodobné, že by se přihlásil někdo nový, kdo by měl šanci,“ řekl iDNES.cz radní Řehák.

Bývalého ředitele Jana Součka rada odvolala v květnu po roce a sedmi měsících ve funkci. Podle zdůvodnění radních se dopustil několika porušení zákona o České televizi. Souček v roce 2023 ve výběru porazil nejdéle sloužícího šéfa veřejnoprávní televize Petra Dvořáka.