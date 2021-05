KOMENTÁŘ: ČT má jen zrcadlit. Místo toho sledujeme flusance na politiky

Česká televize. Stačí ta dvě slova říct – a rozproudí se bouřlivá debata. Buď je to nepřítel, kterého je třeba zničit a trosky zapálit. Nebo je skvělá a je třeba upálit toho, kdo to popírá. Neuralgická témata k ­diskusi jsou dvě. Vyváženost a objektivita (nebo lživost a manipulativnost?) zpráv, diskusí a komentářů. A utrácení „našich“ peněz. To ostatní – pořady pro děti, sport, vlastní tvorba, filmová koprodukce či přenosy uměleckých těles – jako by neexistovalo. Bereme je tak nějak automaticky. Ale ono to automatické není.