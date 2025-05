sku Sára Kultová Autor:

18:14

Ministr kultury Martin Baxa věří, že Rada České televize dostojí tomu, co si sama slíbila a nového generálního ředitele zvolí do konce června. Míra výměny názorů mezi politiky i členy Rady podle něj ale často překračuje hranice toho, co by mělo ve veřejném prostoru zaznívat. Ministr v pořadu CNN Prima NEWS reagoval na dění po odvolání Jana Součka z pozice generálního ředitele ČT.