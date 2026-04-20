Zabraňte zvolení radních, kteří ČT způsobili škodu, vyzývají osobnosti Babiše

Pod dopisem je mimo jiné podepsaná režisérka Olga Sommerová, historik Petr Placák, expremiér Petr Pithart, bývalý šéf Rady ČT Milan Uhde, herec Boleslav Polívka nebo architekt David Vávra.
Poslanci mají ve středu zvolit šest Rady ČT. Do rady znovu kandidují Pavel Matocha, Roman Bradáč, Luboš Veselý a Jiří Šlégr, po kterých by měla ČT vymáhat škodu, kterou jí odvoláním komise způsobili. Další z tehdy hlasujících radních, Vladimír Karmazín, již byl do rady znovu zvolen.
Prostřednictvím Rady ČT, která má 18 členů, uplatňuje veřejnost své právo kontrolovat toto veřejnoprávní médium. Do působnosti rady náleží například jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtu. Třetinu míst v radě obsazuje Senát
Poslanci, kteří chtějí volit Matochu, Bradáče, Veselého či Šlégra navzdory prokázanému porušení zákona a škodě, se podle signatářů dopisu pohybují na hraně, ne-li už za ní.
„Jsme přesvědčeni, že tento krok podrývá důvěru veřejnosti v jednání Poslanecké sněmovny a obrátí se jak proti občanům, tak v prvé řadě proti vaší vládě. Znamenalo by to, že se část politické reprezentace nehodlá vzdát svého, v demokratických zemích nepřípustného, vlivu na média veřejné služby, prostřednictvím lidí, kteří jsou vydíratelní. Bylo by to bezprecedentní rozhodnutí,“ napsali Babišovi.
Radní ČT mají ze zákona kontrolovat hospodaření veřejnoprávní televize. „V tuto chvíli je každá veřejná deklarace vaší vlády o nutnosti šetření a hospodaření v České televizi před občany naprosto nevěrohodná. Nedovedeme si představit, že byste přijal do vlastní firmy na kontrolní pozice zaměstnance, kteří způsobili čtyřmilionovou škodu,“ dodali signatáři dopisu.
V dopise se osobnosti ohrazují také proti volbě dalšího kandidáta, bývalého poslance ANO Stanislava Berkovce, který v minulosti doporučoval volit členy Rady ČT podle vztahu k hnutí ANO a k Babišovi.