Vedení si došláplo na Reportéry ČT. Odstavilo redaktora za cestu do Švédska

Zhruba před rokem otřásla pořadem Reportéři ČT údajná kauza ohledně Marka Wollnera, kterého několik podřízených obvinilo z bossingu, šikany a sexuálního obtěžování.

Jako první proti němu vystoupila jeho bývalá kolegyně Markéta Dobiášová. „Chtěl, abych mňoukala, než mi schválí scénář,“ uvedla dříve. Wollner opakovaně tvrzení označil za lež.

Specializace na armádní problematiku

Nový generální ředitel ČT Jan Souček letos v červnu pro web iRozhlas.cz řekl, že chce refresh pořadu Reportéři ČT. „Situace ani po odchodu hlavního aktéra není zcela utěšená. Aby mohl daný formát nadále dobře fungovat, je potřeba tým postavit na jiném půdorysu, než doposud. Investigativní žurnalistika do média veřejné služby nepochybně patří,“ uvedl Souček pro iRozhlas.cz. V dalších rozhovorech mimo jiné poznamenal, že si na pořad posvítí.

A skutečně to vypadá, že v České televizi začala čistka. Tu nyní odnesl redaktor Reportérů ČT Ondřej Stratilík. Kdosi totiž vytáhl jeho loňskou reportáž, kdy cestoval na švédský ostrov Gotland, upozornil web Neovlivní.cz.

Dopravu a ubytování veřejnoprávnímu novináři neplatil zaměstnavatel, ale hradila ji třetí strana. Konkrétně tedy švédská zbrojařská asociace SOFF, soukromý subjekt, který zahrnuje většinu tamních zbrojních firem.

Stratilík se tak dostal do situace, kdy jako reportér na jedné straně točí příspěvky o zbrojních zakázkách. A na druhé straně část zbrojařů mu hradí výdaje spojené jeho prací. Stratilík se však dlouhodobě specializoval na armádní problematiku.

Všichni odpovědní věděli, kdo zve

Sám Stratilík pro iDNES.cz řekl, že mu 9. listopadu bylo nadřízenými sděleno, že má ihned ukončit veškeré rozdělané reportáže pro Reportéry ČT. „Oficiální informace zatím nemám, nicméně je mi tvrzeno, že údajně před rokem mělo z mé strany dojít k porušení Etického kodexu ČT, což absolutně odmítám,“ sdělil dále Stratilík pro iDNES.cz.

Podle jeho slov mu před rokem, stejně jako dalším českým novinářům, dorazila od asociace SOFF (Švédská asociace bezpečnostního a obranného průmyslu) informace, že je možné vyrazit na strategický ostrov Gotland v Baltském moři.

„Naprosto přesně podle Etického kodexu ČT jsem o této možnosti i o tom, kdo nás zve a bude hradit cestu a ubytování, informoval své nadřízené. ČT pak mě a kameramana Romana Šantúra na ostrov vyslala za přesně stanovených pravidel a podmínek. Výsledkem byla reportáž Hráz na Baltu vysílaná 5. prosince 2022,“ vysvětlil dále Stratilík.

Pro iDNES.cz také zdůraznil, že vedení mu cestu schválilo. Jinak by totiž nemohli vyjet natáčet. „Vedení pořadu Reportéři ČT a všichni další odpovědní v ČT, kdo cestu schvalovali, věděli, kdo ČT zve. Tato věc se řešila velmi důkladně,“ dodal pro iDNES.cz Stratilík.

Vytahuje věc proti nepohodlnému pořadu

Bývalý šéf Reportérů Marek Wollner pro iDNES.cz řekl, celou záležitost považuje za uměle vytvořenou. „Myslím, že v této zemi je 99,9 procent novinářů, kteří letěli na nějakou cestu hrazenou někým jiným než redakcí,“ poznamenal k cestě Wollner.

Pro Wollnera podle jeho slov bylo nejdůležitější, aby ČT dané firmě nedělala reklamu. „To jsme si dopředu stanovili jako podmínku cesty, že nebudeme vůbec nějakým způsobem zmiňovat žádný jejich produkt. Řekli jsme si, že jedeme točit politický, vojensko politický cestopis do oblasti, která úzce sousedí přes moře s Ruskem,“ pokračoval Wollner.

Současně uvedl, že právě v Gottlandu, cvičí švédská armáda proti případnému útoku. „Pro nás bylo zcela zásadní, abychom se dostali na dané místo, které je zajímavé. Nedaleko od pobřeží tohoto místa také před časem vybuchlo ropovodní potrubí,“ doplnil Wollner.

Současně zdůraznil, že reportáž je morálně absolutně nezpochybnitelná. „Na reportáži není co řešit. Problém je, že pan Stratilík začal před nějakou dobou točit reportáž o panu Strnadovi. Pan Strnad se nepochybně obrátil na vedení České televize, takže vedení televize nemeškalo, začalo hledat jakousi rok starou reportáž a panu Stratilíkovi dali, jak to říct, no, padáka z Reportérů a nabídli mu zcela nedůstojnou práci,“ popsal dále Wollner.

Rovněž uvedl, že nikdy nic takového v životě nezažil. „To by se museli vyhodit skoro všichni novináři v téhle zemi. Zároveň bych řekl dost velká část novinářů i v České televizi, protože na různé cesty se prostě lítá. Z mého pohledu je to účelová věc, kterou vytahuje vedení televize proti nepohodlnému pořadu, aby mu znova jaksi vystavilo stopku, nebo aby ho zastrašilo a ono se to bohužel daří,“ zdůraznil Wollner.

Redakce iDNES.cz oslovila i Českou televizi s žádostí o reakci. Zatím bez výsledku.