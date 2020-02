ČT nás chtěla zničit, tvrdí bývalá pracovnice. Vysoudila čtyři omluvy

Přesně před jedenácti lety, 10. února 2009, zrušil ředitel výroby České televize (ČT) Václav Myslík Oddělení správy hudebních děl. Vedla ho Zdeňka Zelenková, s níž se nadřízení obratem rozloučili dohodou o ukončení pracovního poměru.

Při náhodné kontrole se ukázalo, že Zelenková vykázala v jednom z pořadů hudbu skladatele Charlieho E. Greena, což byl pseudonym jejího manžela Karla Zelenky, který pracoval v televizi jako dramaturg. Tomu pak Ochranný svaz autorský (OSA) poslal honorář. Podle toho, co tehdy v ČT zjistili, však Greenova (Zelenkova) skladba v pořadu nezazněla a peníze proto dostal neoprávněně. Zpětná revize údajně odhalila, že nešlo o jediný případ.



Začátkem března 2009 se o kauzu začala zajímat média. První článek nazvaný „Poplatky za autorská práva šly v ČT do soukromé kapsy“ vydaly Hospodářské noviny s tím, že peníze odcházely na smyšlenou osobu Charlie Green a škoda jde možná až do milionů.



„Ve vykazování hudby se vyskytovaly chyby opakovaně v práci dvou zaměstnanců, kteří v evidenci uváděli jméno autora Charlie E. Greena i v případech, kdy jeho hudba použita nebyla,“ citoval tehdy tisk mluvčího ČT Ladislava Štichu, který potvrdil, že manželé už v televizi nepracují.



„Dva své bývalé zaměstnance podezíráme z trestných činů podvodu a poškození a zneužití záznamu na nosiči informací. Je to případ lidského selhání, se kterým nepočítáte. Setkávají se s ním všechny instituce, kterými proudí peníze. Chyby byly natolik závažné, že i kdyby nebyly úmyslné, byly by důvodem k výpovědi,“ dodal podle tehdejších médií Šticha.

Co bylo pracovní náplní Zdeňky Zelenkové: zapisování užití hudebních děl podle zaslaných hlášení OSA od produkcí

zakládání nových hudebních děl

doplňování a sjednocování již existujících děl

zakládání pořadů typu videoklip

kontrola nově založených subjektů (odhalování duplicit apod.)



Česká televize podala trestní oznámení na neznámého pachatele, v němž uvedla, že neoprávněně vykázané hudby bylo asi 800 minut a škoda přesáhla milion korun. Zelenkovi byli obžalováni, Obvodní soud pro Prahu 4 je však v říjnu 2012 obžaloby pravomocně zprostil.

Osvobození manželé i státní zástupce se tehdy vzdali práva na odvolání a souhlasili s tím, že rozsudek bude vypracován jen ve zkrácené formě, bez odůvodnění. To tedy není k dispozici. Soud v každém případě uzavřel, že se Zelenkovi podvodu nedopustili a případné chyby ve výkazech pro OSA byly neúmyslné.



Dvojice o rok později Českou televizi zažalovala. Karel Zelenka, který se živil také jako skladatel a byl členem Orchestru Karla Vágnera, zemřel v září 2014. Spor s ČT tak dál vede jen jeho žena.

„Skončili jsme ve 62 letech, kdy jsme ještě mohli pracovat. Můj manžel byl vynikající trombonista. Jenže nám už nikdo práci nedal, protože zloději a podvodníci nepatří do slušné společnosti. Trestní oznámení bylo smyšlené, byl to záměr. Proč, to nevím. Určitě nějaká osobní zášť,“ říká Zdeňka Zelenková.

Karel Zelenka pracoval jako televizní dramaturg, skládal hudbu, byl členem Orchestru Karla Vágnera

od roku 2004 používal umělecký pseudonym Charlie E. Green

podle dostupných informací má v databázi Ochranného svazu autorského zaregistrovány stovky skladeb (jde o tzv. podkresovou hudbu), není autorem žádného známého hitu

zemřel 14. 9. 2014



Před soudem uvedla, že je veřejné obvinění z podvodu poškodilo profesně i společensky. „ČT nám strašně ublížila. Zůstali jsme bez prostředků, bez přátel, bez možnosti získat nějakou práci. Pracovala jsem tam 18 let a vím, že omylem, z nedbalosti mohlo dojít k nějakým chybám, to ano, ale tohle (medializace případu a podané trestní oznámení) je úmysl, promyšlená záležitost, která měla jediný cíl – ublížit nám, zničit nás,“ dodala žalobkyně. Je přesvědčena, že to mělo vliv i na úmrtí jejího manžela.



Od ČT se domáhá uveřejnění čtyř omluv v médiích, kterým televize k případu poskytla informace, a finanční satisfakce ve výši pěti milionů korun.



„Žalovaná (ČT) nikdy ve svém vysílání ani na svém webu nezveřejnila žádné informace o žalobkyni a jejím manželovi, nikdy neuvedla, že by se dopustili nějakého trestného činu. Reagovala pouze na dotazy novinářů včetně toho, že popírala informace, které byly nepravdivé. Nelze ji činit zodpovědnou za zveřejněné články, není jejich autorem ani vydavatelem. Žalovaná nezpůsobila zásah do osobnostních práv žalobkyně a jejího manžela,“ reagovala právní zástupkyně České televize. Požadavek na finanční odškodnění považuje za promlčený. Po odvolacím soudu žádala potvrzení původního rozsudku, kterým byla žaloba zamítnuta.



Vrchní soud v Praze dospěl k závěru, že Zelenková i její muž si omluvu zaslouží. „Česká televize byla původcem osočení z toho, že se manželé Zelenkovi dopustili trestného činu podvodu. Nebylo to tak, že by Česká televize jen odpovídala na dotazy ostatních novinářů a sama na tu věc žádný názor neměla, to je patrné i z prohlášení bývalého tiskového mluvčího,“ zdůvodnila předsedkyně senátu Yvona Svobodová.

Znění omluvy, kterou Zelenková vysoudila na ČT: Manželé Mgr. Karel Zelenka a Zdeňka Zelenková se nedopustili trestného činu podvodu vůči České televizi a OSA. Tvrzení, že manželé Zelenkovi neoprávněně vykazovali autorskou odměnu za užitou hudbu, jsou nepravdivá.

Tvrzením o trestné činnosti manželů Zelenkových byl způsoben zásah do jejich osobnostních práv a Česká televize se tímto omlouvá.

V okamžiku, kdy Česká televize pravomocný rozsudek obdrží, jí začne běžet třicetidenní lhůta, během níž musí formou placené inzerce zveřejnit přesně formulovanou omluvu v Hospodářských novinách a v časopisu Týden. Dále musí zaplatit dvě omluvy na webech ihned.cz a novinky.cz tak, aby tam byly umístěny po dobu jednoho týdne.



Pokud jde o požadovaných pět milionů, je podle odvolacího soudu tento nárok skutečně promlčený.



Zelenkovou výsledek příliš nepotěšil. „Nejsem spokojená. Česká televize zase vyhrála. My jsem přišli o práci a oni si zaplatí za pár korun omluvu v Hospodářských novinách, tím to pro ně končí,“ řekla iDNES.cz.



Její advokát Pavel Utěšený rozhodnutí soudu uvítal. Argumentaci ČT o promlčeném nároku na finanční odškodnění však nadále považuje za nemravnou. S klientkou proto zváží dovolání k Nejvyššímu soudu. To může podat i Česká televize.