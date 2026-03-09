ČT odmítá pochyby o nezávislosti. Pravidla platí pro všechny, řekl k Moravcovi ředitel

Autor: ,
  18:06
Vedení České televize nepovažuje způsob, jakým moderátor Václav Moravec oznámil svůj odchod z televize, za šťastný. Zároveň se ohradilo proti jeho tvrzení zpochybňujícím nezávislost ČT. Moravec svůj konec oznámil po více než 21 letech v závěru nedělních Otázek s tím, že za současných podmínek nemůže dál zaručit nezávislost redakční práce.
Novým generálním ředitelem České televize se stal dosavadní šéf obchodu Hynek...

Novým generálním ředitelem České televize se stal dosavadní šéf obchodu Hynek Chudárek. (25. června 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Moderátor Václav Moravec na karlovarském filmovém festivalu. (6. července 2025)
Moderátor Václav Moravec hovoří při oslavě svátku 17. listopadu na tradičním...
Ředitel zpravodajství a publicistiky ČT Petr Mrzena
Generální ředitel České televize Hynek Chudárek (27. listopadu 2025)
16 fotografií

Generální ředitel ČT Hynek Chudárek v prohlášení zdůraznil, že Česká televize a její vedení stojí za všemi zaměstnanci, kteří plní své povinnosti profesionálně a s velkým osobním nasazením.

„Tím spíš musím důrazně odmítnout účelová tvrzení, která zpochybňují nezávislost České televize a její společensky nezastupitelnou veřejnoprávní roli. Pravidla, která musíme v této souvislosti dodržovat, nicméně platí pro všechny bez výjimky. Tím spíš je mi líto, že právě Václav Moravec končí svou kariéru způsobem, který zvolil,“ uvedl Chudárek.

Náhlé Moravcovo rozhodnutí podle analytika Filipa Rožánka může také uškodit jeho kolegům, kteří v ČT zůstávají. „Bylo to prásknutí dveřmi. Mimo jiné to trošku vrhá špatné světlo na jeho kolegy, kteří v televizi zůstávají a odvádějí poctivou práci, protože Václav Moravec prohlásil, že není schopen dále garantovat redakční nezávislost,“ uvedl Rožánek v rozhovoru pro iDNES.cz.

Prásknutí dveřmi, které vrhá špatné světlo na kolegy, říká analytik o Moravcově konci

Podotkl, že Moravcovo rozhodnutí ho osobně mrzí, ale nezbývá než ho přijmout. Za jeho neoddiskutovatelný přínos České televizi v uplynulých 20 letech mu podle něj patří velký dík.

Jádrem sporů bylo nezvaní Okamury

Jádrem profesních debat s Moravcem je podle ředitele zpravodajství ČT Petra Mrzeny v zásadě jediná otázka, nakolik je dlouholeté ignorování vrcholného politika v souladu s principy média veřejné služby. Moravec řadu let odmítal do svého pořadu pozvat předsedu SPD Tomia Okamuru, který po pozvání nové dramaturgyně pořadu v neděli do Otázek přišel.

Moravec o konci v ČT: Věděl jsem to jen já. Závěrečnou řeč si připravil v neděli ráno

„Ve shodě s drtivou většinou redakce zpravodajství a publicistiky nepochybuji, že základem profesionálního a správného novinářského postupu je spravedlivý přístup ke všem subjektům a jejich představitelům. Tento neoddiskutovatelný fakt rozhodně redakční nezávislost nijak neoslabuje, ale naopak posiluje – přesně v duchu Kodexu ČT,“ uvedl Mrzena.

„Václavu Moravcovi za jeho dlouholetou práci pro Českou televizi děkuji. Jeho odchod nepovažuji za šťastný, stejně jako formu, kterou pro něj zvolil,“ dodal.

„Neobhajitelné.“ Moravcův odchod rozdělil tváře České televize

Moravec zatím stále je zaměstnancem České televize a konkrétní způsob a formu ukončení pracovního poměru s ním nyní řeší útvar řízení lidských zdrojů.

Podle sdělení ČT postupuje v souladu s uzavřenou pracovní smlouvu a s příslušnými právními předpisy. O záměru odejít z ČT nebylo vedení České televize ani Moravcovi přímí nadřízení předem informováni.

Vstoupit do diskuse (23 příspěvků)

Za rok umíme stáhnout biologický věk o dekádu, tvrdí vizionář Šrámek v Rozstřelu

Nejčtenější

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

První dáma Pavlová sdílela společné fotky s prezidentem z lyžovačky v Alpách

První dáma a prezident republiky na prodlouženém víkendu v rakouských Alpách....

První dáma Eva Pavlová sdílela na svých sociálních sítích z prodlouženého víkendu v rakouských v Alpách, kam vyrazila se svým manželem a partou přátel.

Z Íránu letěla na Turecko další raketa, síly NATO ji zničily. USA zavírají konzulát

Severoatlantická aliance zničila v tureckém vzdušném prostoru balistickou...

Severoatlantická aliance zničila v tureckém vzdušném prostoru balistickou raketu vypálenou z Íránu. Podle tureckého ministerstva obrany dopadly některé její části do provincie Gaziantep. O obětech...

9. března 2026  13:32,  aktualizováno  18:07

ČT odmítá pochyby o nezávislosti. Pravidla platí pro všechny, řekl k Moravcovi ředitel

Novým generálním ředitelem České televize se stal dosavadní šéf obchodu Hynek...

Vedení České televize nepovažuje způsob, jakým moderátor Václav Moravec oznámil svůj odchod z televize, za šťastný. Zároveň se ohradilo proti jeho tvrzení zpochybňujícím nezávislost ČT. Moravec svůj...

9. března 2026  18:06

Aerolinky zpřísnily poslech hudby na palubě. Cestující bez sluchátek mohou vykázat

Letadlo americké společnosti United Airlines.

Letecká společnost United Airlines aktualizovala přepravní podmínky a zavedla přísnější pravidla ohledně používání sluchátek na palubě. Cestujícím, kteří budou poslouchat hudbu nebo se dívat na videa...

9. března 2026

Důchodový věk na 65 letech zastropuje vláda později, nejspíš od roku 2028

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka přichází na jednání vlády (2....

Důchodový věk na 65 letech nezastropuje vláda již od příštího roku, ale až v další vlně penzijních změn společně s úpravou důchodů náročných profesí, řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš...

9. března 2026  5:52,  aktualizováno  17:44

Hnojiva zdražují o 15 procent, zemědělci jsou zatím předzásobení

ilustrační snímek

Pokud se konflikt na Blízkém východě protáhne, budou mít zemědělci nejspíš výrazné problémy s rostoucími cenami hnojiv. Ty jsou totiž závislé na cenách zemního plynu, který zdražuje stejně razantně...

9. března 2026  17:35

Prásknutí dveřmi, které vrhá špatné světlo na kolegy, říká analytik o Moravcově konci

Premium
Václav Moravec

Nedělní náhlý konec Václava Moravce v České televizi byl podle mediálního analytika Filipa Rožánka prásknutím dveřmi, které může uškodit Moravcovým kolegům, kteří v ČT zůstávají. V rozhovoru pro...

9. března 2026  17:12

Zdání o letošní zimě klamalo. Mapa republiky má nejméně sněhu za 25 let

Pracovníci Správy KRNAP měří sněhové pole Mapa republiky nad Modrým dolem v...

Na známé Mapě republiky na Studniční hoře v Krkonoších leželo začátkem března 4,8 metru sněhu. Jde o letošní maximum. V pětadvacetileté souvislé řadě měření se však zároveň jedná o nejnižší naměřené...

9. března 2026  14:57,  aktualizováno  17:08

VIDEO: Prohlédněte si polské pendolino. Poprvé vyrazilo s cestujícími z Prahy

Pendolino PKP Intercity (26. února 2026)

Mezi Prahou a Bohumínem jezdí od pondělka polské pendolino. Jízdy v pravidelném provozu s cestujícími jsou součástí procesu ke schválení, aby mohly tyto vlaky jezdit na českých tratích. Provoz v...

9. března 2026  17:07

Kříž, hvězda a svastika. Protináboženskou čmáranici na kostele řeší policisté

Neznámý vandal zohyzdil průčelí kostela svatého Václava v pražských Vršovicích....

Pochybnou „rovnici“ ve tvaru kříž plus Davidova hvězda rovná se levotočivá svastika načmáral počátkem března neznámý vandal sprejem na průčelí kostela svatého Václava v pražských Vršovicích. Na...

9. března 2026  17:05

Orbánův Fidesz chce zadržet peníze a zlato vzaté z ukrajinských bankovních vozů

Hotovost a zlato, které úřady zabavily Ukrajině při bankovním převozu přes...

Maďarská vládnoucí strana Fidesz předložila návrh zákona, jenž by daňovému a celnímu úřadu umožnil po dobu vyšetřování zadržet hotovost a zlato, které úřady minulý týden zabavily Ukrajině při...

9. března 2026  16:45

Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe
Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe

Únava, výkyvy nálad, problémy se spánkem nebo náhlé pocení. Po čtyřicítce se hormonální změny hlásí o slovo častěji, než si myslíme. Existuje ale...

Partner chtěl jít na pivo, zabodla mu nůž mezi žebra. Soud ženě uložil 8,5 roku

Ženě hrozí za pokus o vraždu 10 až 18 vězení. (5. března 2026)

Bodnutí v hádce mezi partnery potrestal českobudějovický krajský soud 8,5 lety vězení. Uložil je dvaatřicetileté ženě, která loni v únoru zabodla kuchyňský nůž do prsou o osm let staršího partnera,...

9. března 2026  16:31

Stojíme za kulturou! Studenti svolávají akci na protest proti vládním škrtům

Ministr kultury Oto Klempíř přichází na jednání vlády (2. března 2026)

Studenti uměleckých oborů a zástupci kultury budou ve středu 11. března demonstrovat za navýšení rozpočtu ministerstva kultury. Shromáždí se na pražském Malostranském náměstí před jednáním poslanců o...

9. března 2026  16:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.