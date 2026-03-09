Generální ředitel ČT Hynek Chudárek v prohlášení zdůraznil, že Česká televize a její vedení stojí za všemi zaměstnanci, kteří plní své povinnosti profesionálně a s velkým osobním nasazením.
„Tím spíš musím důrazně odmítnout účelová tvrzení, která zpochybňují nezávislost České televize a její společensky nezastupitelnou veřejnoprávní roli. Pravidla, která musíme v této souvislosti dodržovat, nicméně platí pro všechny bez výjimky. Tím spíš je mi líto, že právě Václav Moravec končí svou kariéru způsobem, který zvolil,“ uvedl Chudárek.
Náhlé Moravcovo rozhodnutí podle analytika Filipa Rožánka může také uškodit jeho kolegům, kteří v ČT zůstávají. „Bylo to prásknutí dveřmi. Mimo jiné to trošku vrhá špatné světlo na jeho kolegy, kteří v televizi zůstávají a odvádějí poctivou práci, protože Václav Moravec prohlásil, že není schopen dále garantovat redakční nezávislost,“ uvedl Rožánek v rozhovoru pro iDNES.cz.
Prásknutí dveřmi, které vrhá špatné světlo na kolegy, říká analytik o Moravcově konci
Podotkl, že Moravcovo rozhodnutí ho osobně mrzí, ale nezbývá než ho přijmout. Za jeho neoddiskutovatelný přínos České televizi v uplynulých 20 letech mu podle něj patří velký dík.
Jádrem sporů bylo nezvaní Okamury
Jádrem profesních debat s Moravcem je podle ředitele zpravodajství ČT Petra Mrzeny v zásadě jediná otázka, nakolik je dlouholeté ignorování vrcholného politika v souladu s principy média veřejné služby. Moravec řadu let odmítal do svého pořadu pozvat předsedu SPD Tomia Okamuru, který po pozvání nové dramaturgyně pořadu v neděli do Otázek přišel.
Moravec o konci v ČT: Věděl jsem to jen já. Závěrečnou řeč si připravil v neděli ráno
„Ve shodě s drtivou většinou redakce zpravodajství a publicistiky nepochybuji, že základem profesionálního a správného novinářského postupu je spravedlivý přístup ke všem subjektům a jejich představitelům. Tento neoddiskutovatelný fakt rozhodně redakční nezávislost nijak neoslabuje, ale naopak posiluje – přesně v duchu Kodexu ČT,“ uvedl Mrzena.
„Václavu Moravcovi za jeho dlouholetou práci pro Českou televizi děkuji. Jeho odchod nepovažuji za šťastný, stejně jako formu, kterou pro něj zvolil,“ dodal.
„Neobhajitelné.“ Moravcův odchod rozdělil tváře České televize
Moravec zatím stále je zaměstnancem České televize a konkrétní způsob a formu ukončení pracovního poměru s ním nyní řeší útvar řízení lidských zdrojů.
Podle sdělení ČT postupuje v souladu s uzavřenou pracovní smlouvu a s příslušnými právními předpisy. O záměru odejít z ČT nebylo vedení České televize ani Moravcovi přímí nadřízení předem informováni.