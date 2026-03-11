Moravec po odchodu z České televize nesmí půl roku na jinou televizi

Moderátor Václav Moravec má s Českou televizí sjednanou konkurenční doložku na půl roku. Začala platit od úterý, kdy moderátor pořadu Otázky dohodou ukončil svůj pracovní poměr v televizi. Doložka omezuje jeho působení v jiných médiích. Ve středu to oznámil mluvčí ČT Michal Pleskot.
„Konkurenční doložka platí taktéž od 10. března. 2026. Ta doložka je na šest měsíců a je to ochrana zaměstnavatele ohledně konkurence,“ uvedl Pleskot.

Moravec končí v ČT. Nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce, řekl

Moravec vedle televize působí zejména v Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty UK.

Moravec v neděli na konci svého pořadu Otázky Václava Moravce oznámil, že po 21 letech v České televizi končí. Zdůvodnil to tím, že za současných podmínek už nemůže dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi události.

ČT nasadí za Moravce dvojici moderátorů. Místo Otázek se bude vysílat jiný pořad

Vedení ČT následně zpochybnění redakční nezávislosti odmítlo a způsob jeho odchodu označilo za nešťastný.

Moravcovu odchodu z ČT předcházelo také mimo jiné lednové odvolání dlouholeté hlavní dramaturgyně pořadu Otázky Hany Andělové. Jedním z důvodů byl výběr hostů pořadu.

Nad jejich výběrem a zejména nezvaní předsedy SPD, a nyní i Poslanecké sněmovny, Tomia Okamury, se na několika jednáních opakovaně pozastavovali někteří členové Rady ČT. Nová dramaturgie Okamuru v neděli do OVM po devíti letech přes Moravcův nesouhlas pozvala.

11. března 2026  11:50

