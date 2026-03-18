Řezníček nahradí Moravce jen do léta. Vedení hledá novou tvář pořadu i mimo ČT

Autor: ,
  13:38
V diskusním pořadu, který nahradil nedělní Otázky Václava Moravce (OVM), se budou v prvním pololetí tohoto roku moderátoři střídat. V novém formátu, který ČT chystá na druhé pololetí, nepočítá s moderací zástupce šéfredaktora Martina Řezníčka a moderátora hledá. Na jednání Rady ČT to uvedl generální ředitel Hynek Chudárek. Řezníček bude moderovat Debatu ČT tuto neděli.
Diskusní pořad Otázky Václava Moravce, zleva moderátor Václav Moravec a bývalá předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) (8. března 2026) | foto: ČTK

Generální ředitel České televize Hynek Chudárek (27. listopadu 2025)
Moderátoři České televize Martin Řezníček a Tereza Řezníčková provedou diváky...
Andrej Babiš a moderátor Martin Řezníček před debatou České televize v Národním...
Petr Pavel a moderátor Martin Řezníček před televizní debatou (22. ledna 2023)
22 fotografií

Václav Moravec minulý týden ukončil působení v České televizi. Vedle Otázek moderoval i publicistický pořad Fokus, jehož formát bude podle Chudárka zachovaný s jiným moderátorem.

Nový pořad, který má Otázky trvale nahradit, chystá ČT do podzimního programového schématu s premiérou zřejmě na přelomu srpna a v září. Pořad bude mít nové studio, novou grafiku i znělky a zřejmě i nový formát. „Osobu moderátora hledá ČT mezi zaměstnanci, ale i mimo televizi,“ uvedl Chudárek.

Televize vůči Moravcovi uplatnila půlroční konkurenční doložku. Bývalý moderátor podle svých slov řeší s právníky, jak se z doložky vyvázat, aby mu nemuseli koncesionáři již nic platit. ČT ale podle Chudárka na uplatnění doložky trvá.

V dubnu by měla ČT spustit nový publicistický pořad Rozpleteno. Bude trvat 26 minut a kanál ČT1 jej bude vysílat vždy v úterý od 21:00 hodin. První díl bude vysílat 14. dubna.

Líbila se vám Debata ČT, která nahradila Otázky Václava Moravce?

celkem hlasů: 7472

8. března 2026
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Řezníček nahradí Moravce jen do léta. Vedení hledá novou tvář pořadu i mimo ČT

Diskusní pořad Otázky Václava Moravce, zleva moderátor Václav Moravec a bývalá...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.