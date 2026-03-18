Václav Moravec minulý týden ukončil působení v České televizi. Vedle Otázek moderoval i publicistický pořad Fokus, jehož formát bude podle Chudárka zachovaný s jiným moderátorem.
Nový pořad, který má Otázky trvale nahradit, chystá ČT do podzimního programového schématu s premiérou zřejmě na přelomu srpna a v září. Pořad bude mít nové studio, novou grafiku i znělky a zřejmě i nový formát. „Osobu moderátora hledá ČT mezi zaměstnanci, ale i mimo televizi,“ uvedl Chudárek.
Televize vůči Moravcovi uplatnila půlroční konkurenční doložku. Bývalý moderátor podle svých slov řeší s právníky, jak se z doložky vyvázat, aby mu nemuseli koncesionáři již nic platit. ČT ale podle Chudárka na uplatnění doložky trvá.
V dubnu by měla ČT spustit nový publicistický pořad Rozpleteno. Bude trvat 26 minut a kanál ČT1 jej bude vysílat vždy v úterý od 21:00 hodin. První díl bude vysílat 14. dubna.
8. března 2026