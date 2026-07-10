Vedení České televize se ohradilo proti výrokům iniciativy Veřejnoprávně, která reagovala na Chudárkovo vystoupení během debaty v Domě ČT na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Podle Chudárka prohlášení obsahuje dezinterpretace a dezinformace o jeho výrocích.
Ředitel zároveň zdůraznil, že vedení si váží práce zaměstnanců České televize a jejich podpory veřejnoprávní instituce. Regionální zpravodajství a regionální produkce podle něj zůstávají jedním ze základních pilířů veřejné služby vedle všeobecného a zahraničního zpravodajství, dramatické tvorby, dokumentů, pořadů pro děti, sportovního vysílání či pořadů pro menšiny.
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Chudárek odmítl také tvrzení iniciativy, že by plánoval rušení studií v Brně a Ostravě. Uvedl, že jeho výrok v Karlových Varech se týkal výhradně pořadu Sama doma. V této souvislosti pouze poukázal na to, že nepovažuje za efektivní provozovat jedno konkrétní malé studio ve třech verzích – v Praze, Brně a Ostravě.
„Tuto skutečnost lze snadno ověřit z veřejně dostupného záznamu,“ uvedl mluvčí České televize Michal Pleskot. Vedení odmítlo také výtky, že se generální ředitel vyhýbá jednání se zaměstnanci.
„Generální ředitel se zástupci odborů i Veřejnoprávně komunikuje. Za veřejnou výzvou proto nelze nevidět především úzký parciální zájem části zaměstnanců,“ řekl dále mluvčí.
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Iniciativa Veřejnoprávně ve čtvrtek kritizovala výroky Hynka Chudárka z karlovarského filmového festivalu, kde připustil, že mezi zvažovanými úsporami je i omezení regionální produkce.
Zaměstnanci zároveň vyzvali vedení televize, aby garantovalo zachování regionálních a zahraničních redakcí i nezávislosti veřejnoprávního vysílání. Tvrdili také, že se o připravovaných krizových scénářích opakovaně dozvídají z médií, nikoliv od vedení instituce.
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Chudárek v pátečním vyjádření uvedl, že iniciativa nereprezentuje odborové organizace, které vedení považuje spolu s příslušnými manažery za své přirozené partnery.
V reakci na požadavky zaměstnanců ohledně garancí nezávislosti vysílání vedení uvedlo, že takové záruky již existují. Odkázalo přitom na redakční nezávislost, kterou podle něj management důsledně respektuje a do práce redakcí ani jejich obsahu nezasahuje.
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Regionální zpravodajství je podle vedení prioritou vyplývající ze zákona o České televizi, Kodexu České televize i memoranda.
Česká televize zároveň potvrdila, že připravuje krizové varianty hospodaření na základě úkolu uloženého generálnímu řediteli Radou České televize.
Ředitelé jednotlivých divizí dostali za úkol připravit návrhy možných úspor až do výše dvaceti procent nákladů svých úseků. Podle vedení to ale neznamená, že budou navržené škrty automaticky realizovány nebo uplatněny plošně.
Prioritou vedení je podle Chudárka vytvořit prostor pro promyšlenou transformaci instituce, která povede ke zvýšení efektivity, aniž by byly oslabeny základní pilíře veřejné služby včetně regionálního vysílání.
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Ministerstvo kultury navrhuje změnu modelu financování České televize a Českého rozhlasu, která má zároveň podporu celé vládní koalice. Usiluje o zrušení koncesionářských poplatků a převedení financování pod státní rozpočet.
Podle návrhu by Česká televize měla příští rok dostat z rozpočtu 5,7 miliardy korun, což by bylo o miliardu méně než letos a o 1,3 miliardy korun méně proti očekávanému výběru poplatků v roce 2027. Navíc by televize měla méně o dalších 400 milionů, které v roce 2024, z něhož návrh vychází, čerpala z rezerv.
Proti úpravě financování se v minulosti konalo několik demonstrací. Zaměstnanci České televize i Českého rozhlasu také vstoupili do výstražné stávky. Změny už před volbami slibovalo hnutí ANO i SPD.
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22. června 2026