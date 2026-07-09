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Chudárek pobouřil pracovníky ČT. Jsme znepokojení, regiony potřebujeme, reagují

Lukáš Linhart
  12:20
Generální ředitel České televize Hynek Chudárek přichází na jednání s premiérem...

Generální ředitel České televize Hynek Chudárek přichází na jednání s premiérem Andrejem Babišem o změně financování veřejnoprávních médií. (9. června 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

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Iniciativa Veřejnoprávně, k níž se připojily tisíce zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu, se ve čtvrtek důrazně ohradila proti některým výrokům ředitele ČT Hynka Chudárka. Ty pronesl ve veřejné diskusi na filmovém festivalu v Karlových Varech. Mezi plánovanými úsporami je podle něj i omezení vysílání regionálních studií, iniciativa to kritizuje.

Iniciativa také podle svých slov dlouhodobě žádá ředitele Chudárka o schůzku, kterou on však odkládá. „Namísto toho se pracovníci o krizových plánech, které budou mít zásadní dopad na jejich službu, znovu a znovu dozvídají z médií. Už tento samotný fakt nás znepokojuje,“ uvedla iniciativa.

Vyjádření ředitele Chudárka redakce iDNES.cz shání.

StarDance i Peče celá země zůstanou, řekl ke škrtům ředitel ČT Chudárek

Iniciativa požaduje, aby generální ředitel veřejnoprávní televize garantoval, že nedojde k oslabení brněnského a ostravského studia, regionálních i zahraničních redakcí. „Regionální studia a zahraniční zpravodajové jsou klíčoví s ohledem na zajištění plurality pohledů, na dostupnost informací a kulturní rozmanitosti,“ napsala organizace. „Nejsou provozní přítěží, ale nezbytnou součástí veřejné služby,“ doplnila.

Zaměstnanci dále požadují, aby se vedení České televize kromě finančních aspektů soustředilo také na zajištění zachování nezávislosti vysílání. Oba tyto aspekty jsou podle nich totiž nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností televize. „Žádáme jasný závazek, že vedení České televize neustoupí ekonomickým ani politickým tlakům způsobem, který by ohrozil nezávislost, odbornost nebo schopnost České televize plnit veřejnou službu.“

Ředitelé jednotlivých divizí České televize by měli do konce srpna předložit Chudárkovi návrhy úspor pro případ, že by televize po změně financování přišla o více než jednu miliardu korun. Tvorba regionálních redakcí musí být ve vysílání zastoupena nejméně 20 procenty vysílacího času.

Alespoň 20 procent, určuje zákon

Chudárek na filmovém festivalu v Karlových Varech uvedl, že mezi zvažovanými úsporami je i omezení vysílání regionálních studií, které ze zákona musí být nejméně 20 procent vysílacího času.

„Těch 20 procent v regionech je opravdu velmi zatěžujících,“ dodal s tím, že v případě prosazení nového modelu financování vládní koalicí chce s politiky o zrušení kvót, které určuje zákon, jednat. „Samozřejmě bych nechtěl rušit studia, to je nesmysl. Ale zrušit kvótu by pro nás bylo optimální. Kdyby k tomu nedošlo, stejně bychom tam museli dávat nějaké reprízované pořadu, abych to naplnili,“ uvedl na festivalu.

Souhlasíte se zrušením koncesionářských poplatků?

Chudárek současně upozornil, že šetření by se nedotklo pořadů, na které má už televize nakoupená práva, například StarDance nebo Peče celá země. Šéf České televize už dříve označil navrhované změny financování obou médií za nepřijatelné. Ty by podle něj pro televizi znamenaly propuštění 300 až 500 z celkových 2 900 zaměstnanců.

Změnu modelu financování navrhuje ministerstvo kultury, které má zároveň podporu celé vládní koalice. Usiluje o zrušení koncesionářských poplatků a převedení financování pod státní rozpočet.

Klempíř: Prezidentovi jsem vysvětlil, že veřejnoprávní média náš zákon neohrožuje

Podle návrhu by Česká televize měla příští rok dostat z rozpočtu 5,7 miliardy korun, což by bylo o miliardu méně než letos a o 1,3 miliardy korun méně proti očekávanému výběru poplatků v roce 2027. Navíc by televize měla méně o dalších 400 milionů, které v roce 2024, z něhož návrh vychází, čerpala z rezerv.

Proti úpravě financování se v minulosti konalo několik demonstrací. Zaměstnanci České televize i Českého rozhlasu také vstoupili do výstražné stávky. Změny už před volbami slibovalo hnutí ANO i SPD.

22. června 2026
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