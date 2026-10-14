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Vzdělávací pořady i nové řady večerníčků. ČT dá na dětskou tvorbu rekordní sumu

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  13:41
Úřad vlády České republiky. Generální ředitel ČT Hynek Chudárek. (22. dubna...

Úřad vlády České republiky. Generální ředitel ČT Hynek Chudárek. (22. dubna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Volba generálního ředitele České Televize, Hynek Chudárek a Milan Fridrich....
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Stanice České televize Déčko se zaměřuje na tvorbu a pořady pro děti
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Česká televize v příštím roce plánuje vynaložit na vysílání pro děti a mladistvé 180 milionů korun, což je nejvíce od vzniku kanálu ČT:D. Do obsahu pro mládež na webu bude směřovat 45 milionů, tedy o 15 milionů korun více než letos. Na jednání Rady ČT to ve středu uvedl generální ředitel Hynek Chudárek.

Program ČT:D chystá čtyři nové zábavně vzdělávací série, sedm nových řad večerníčků a připravuje třináctidílný hraný seriál pro děti a celou rodinu.

Nově schválené pořady pro Déčko přiblíží dětem principy cirkulární ekonomiky prostřednictvím pohádkových příběhů, animace, soutěže i písniček. Skončit by naopak měly pořady Draci v hrnci a Šikulové.

Déčko chystá nové pořady o cirkulární ekonomice. Natočí je v Praze, Brně i Ostravě

Se snížením nákladů na dětskou tvorbu se podle Chudárka i v čase ohlášených úspor pro příští rok nepočítá. „Dětská tvorba patří k podstatným úkolům České televize. Chceme dětem nabízet původní pořady, které rozvíjejí jejich představivost, podporují zvídavost a pomáhají jim porozumět světu kolem sebe. Nově schválené projekty jsou toho jasným důkazem. Vznikat budou v televizních studiích v Brně a Ostravě a jedna bude z dílny studia v Praze,“ uvedl už dříve Chudárek.

Televizní studio Ostrava připraví šestnáctidílný seriál Otočky Recíka a Cirklíka. Prostřednictvím pohádkových příběhů nejmenším divákům vysvětlí rozdíl mezi „vyhodit“ a „znovu použít“ a ukáže, že ne všechno, co se pokazí, je navždy ztracené. Pořad spojí hrané pasáže s 2D animací.

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Druhým ostravským titulem bude interaktivní soutěž Zachraňte Entu!, v níž se utkají dva pětičlenné školní týmy. Natáčet se bude v Dolní oblasti Vítkovic a tématem bude péče o planetu.

Co se stane, když vyřazené věci vezmou osud do svých rukou? Na této otázce staví třináctidílná animovaná série Ještě jednou!, kterou připraví Televizní studio Brno v koprodukci se společností MAUR film.

V režii Lucie Štamfestové propojí 3D a ploškovou animaci s hereckou akcí převedenou do animované podoby. Humorem a námětem odkazuje na Toy Story i českou animovanou klasiku Vzpoura hraček a otevře témata cirkulární ekonomiky a ekologické zodpovědnosti.

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V pražském studiu vznikne desetidílný písničkový cyklus Re:PETice pro mladší děti s původními písněmi Michala Horáka. Písničkář v něm ztvární nepořádného a pohodlného studenta, který se prostřednictvím fantazie a skládání písniček seznamuje s udržitelným chováním. Jednotlivé díly přiblíží například třídění odpadu, takzvanou upcyklaci nebo nakupování v obchodech s použitým oblečením.

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