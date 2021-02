ANO by bez d’Hodntovy metody tratilo. Vládní koalici by k většině nepomohli ani komunisté

Vedle hnutí ANO by měla méně křesel už pouze ODS, která by přišla o jednoho poslance. Ostatní strany by na změně vydělaly. Sociální demokraté, Piráti a SPD by si polepšili shodně o jeden mandát, komunisté a lidovci o dva, TOP 09 o čtyři a hnutí STAN by bylo silnější o pět poslanců. Data vyplývají z přepočtu, který ve středu zveřejnila Česká televize (ČT).

Ta také uvedla, že ačkoliv by kvůli ztrátě ANO přišla současná vláda s podporou KSČM o většinu, případná široká koalice ODS, Pirátů, lidovců, TOP 09 a STAN by stejně neměla ve Sněmovně dost hlasů. Místo nynějších 70 by si polepšila na 81 mandátů. K nadpoloviční většině je potřeba 101 křesel.

Ústavní soud zrušil osm měsíců před volbami do Poslanecké sněmovny část volebního zákona kvůli porušení rovnosti volebního práva a šancí kandidujících subjektů.

Mimo jiné vyškrtl rozdělování mandátů v jednom skrutiniu za použití právě takzvané d’Hondtovy metody. Systém podle soudu znevýhodňoval menší strany. „Kombinace d’Hondtova volebního dělitele s nestejně velkými 14 kraji výrazně zasahuje do rovnosti volebních hlasů,“ uvedl předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský.

Premiér Andrej Babiš (ANO) rozhodnutí soudu ostře kritizoval a vnímá ho jako další způsob, jak ho odstranit z politiky. Rychetský podle něj není nestranným ústavním soudcem a snaží se ovlivňovat výsledky voleb.

Babišovu reakci označili opoziční politici za ubohou, nechutnou či trapnou. Předseda vlády podle nich nebývalým způsobem zpochybnil rozdělení moci ve státě a nezávislost justice.