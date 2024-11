Nemluvte o televizi, rozmyslete si, co sdílíte. V ČT vzniká charta

Zvažujte důkladně, co píšete na sociální sítě, k čemu se vyjadřujete a co komentujete nebo lajkujete. O dění v České televizi smí mluvit jen vedení a mluvčí a vystupovat na různých akcích smějí novináři jen se svolením. To jsou nejzásadnější body nového dokumentu nazvaného „Charta pracovníka ČT“, který vzniká v České televizi a který část zaměstnanců pobouřil.