KOMENTÁŘ: Nezávislá ČT? Jak se z televize stala politická strana

Pokud by tak opravdu činila, hodnotili by ji účastníci politické soutěže podobně. Občas by jí děkovali, občas by s ní nesouhlasili. Jednou ti, jednou tamti. Ale fandí-li ČT pořád jen jedni, zatímco ti druzí si pořád jen stěžují, sama televize se stala politickou stranou. Ač má být rozhodčím, dává góly v dresu jednoho z týmů. Není nestranná, je vysoce stranická.

V dnešní debatě o ČT směšujeme řadu témat, jež si zaslouží oddělené uvažování a pravdivé, ne zmanipulované odpovědi.