Mladí, a nejen oni, chtěli mimo jiné ukázat, že jsou i pro ně ČT a ČRo stále velmi důležité a relevantní.
„Rádi si budeme televizi platit, abychom byli nezávislí na vládě,“ uvádí student Matěj. Podle jeho matky bude nakonec rozhodnutí „o prsa“. „Ještě věřím v sílu lidu, v sílu protestů. A věřím, že se to změní. Ale bude to velmi dramatické,“ tvrdí matka Matěje. Rádio poslouchá celá jejich rodina od rána do večera.
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Podle trojice kamarádů se pohledy politiků a jejich rozhodnutí asi už nezmění. „Ale zároveň to může dát třeba signál Senátu nebo dalším, kteří o tom rozhodují, že nám to není jedno,“ dodává jeden z kamarádů. „To, co se teď děje ve Sněmovně, je prostě špatně. Můžu udělat aspoň tohle minimum, že ukážu zájem přijít,“ uvádí.
Nejčastěji poslouchají studenti podcasty Českého rozhlasu, na České televizi zase se dívají na edukační videa. „Jsem čerstvě učitel, takže ČT Edu mi hodně pomáhá,“ uvádí student Vincent. Kromě toho mají nasledované také spoustu tvorby na webu iVysílání. „Využívám toho docela dost. Momentálně je to taková platforma, na kterou koukám nejvíc, i na filmy, seriály a dokumenty. A samozřejmě taky třeba ČT2,“ dodává Vincent.
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Líbí se jim také tvorba České televize na sociálních sítích. „Hodně oceňuju, jak dělají zprávy o všem a dávají tam skoro každou hodinu příspěvky,“ dodává další z kamarádů.
Podle protestujících Karla a Tomáše by veřejná média neměla být součástí financování ze státního rozpočtu. „Protože si pak s tím můžou politici hrát, a je jedno, kteří, jestli leví nebo praví,“ uvádí. Sobotní schválení prvního čtení v Poslanecké sněmovně ve 4:36 je podle nich už přestřelené.
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„Já se snažím být pozitivní. Kdysi, když se zaplnila Letná, taky to mělo vliv na konec. Takže když to lidi nevzdají a budou chodit, tak si třeba Babiš řekne, že už tohle je moc. Já doufám, že ano, ale upřímně si myslím, že spíš ne,“ říká po protestu Karel.
Ondřej, student politologie, média vnímá jako ochranného psa demokracie. „Věřím, že jestli budou převedeny pod státní rozpočet, tak je tím naše demokracie v ohrožení,“ řekl po demonstraci dvacetiletý student.