Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Co sledují a poslouchají mladí na ČT a ČRo? Za tato média jsou ochotní platit

Petra Miková
  19:53
Demonstrace Ruce pryč od médií! na podporu České televize a Českého rozhlasu...

Demonstrace Ruce pryč od médií! na podporu České televize a Českého rozhlasu (25. října 2026) | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Lidé na pražském Staroměstském náměstí protestují proti zrušení...
Lidé stojí s transparenty na pražském Staroměstském náměstí, kde probíhá...
Lidé stojí s transparenty na pražském Staroměstském náměstí, kde probíhá...
Demonstrace Ruce pryč od médií! na podporu České televize a Českého rozhlasu...
37 fotografií
Tisíce lidí v neděli na Staroměstském náměstí ukázaly, že zásadně nesouhlasí s rozhodnutím vládní koalice rušit televizní a rozhlasové poplatky. Vyhlášenou sbírku spustili organizátoři z iniciativy Část náměstí a dvě další ulice zaplnily lidé napříč všemi věkovými kategoriemi. Všichni si přejí svobodná média a Českou televizi a rozhlas nezávislé na vládních politicích a rozpočtu státu. Že se demonstrací něco změní, však moc nevěří.

Mladí, a nejen oni, chtěli mimo jiné ukázat, že jsou i pro ně ČT a ČRo stále velmi důležité a relevantní.

„Rádi si budeme televizi platit, abychom byli nezávislí na vládě,“ uvádí student Matěj. Podle jeho matky bude nakonec rozhodnutí „o prsa“. „Ještě věřím v sílu lidu, v sílu protestů. A věřím, že se to změní. Ale bude to velmi dramatické,“ tvrdí matka Matěje. Rádio poslouchá celá jejich rodina od rána do večera.

Tohle jste přehnali. Tisíce lidí bouřily v Praze za poplatky ČT a ČRo, bude Letná

Podle trojice kamarádů se pohledy politiků a jejich rozhodnutí asi už nezmění. „Ale zároveň to může dát třeba signál Senátu nebo dalším, kteří o tom rozhodují, že nám to není jedno,“ dodává jeden z kamarádů. „To, co se teď děje ve Sněmovně, je prostě špatně. Můžu udělat aspoň tohle minimum, že ukážu zájem přijít,“ uvádí.

Nejčastěji poslouchají studenti podcasty Českého rozhlasu, na České televizi zase se dívají na edukační videa. „Jsem čerstvě učitel, takže ČT Edu mi hodně pomáhá,“ uvádí student Vincent. Kromě toho mají nasledované také spoustu tvorby na webu iVysílání. „Využívám toho docela dost. Momentálně je to taková platforma, na kterou koukám nejvíc, i na filmy, seriály a dokumenty. A samozřejmě taky třeba ČT2,“ dodává Vincent.

Stovka lidí protestovala v Olomouci za veřejnoprávní média. Babišovi psali dopisy

Líbí se jim také tvorba České televize na sociálních sítích. „Hodně oceňuju, jak dělají zprávy o všem a dávají tam skoro každou hodinu příspěvky,“ dodává další z kamarádů.

Podle protestujících Karla a Tomáše by veřejná média neměla být součástí financování ze státního rozpočtu. „Protože si pak s tím můžou politici hrát, a je jedno, kteří, jestli leví nebo praví,“ uvádí. Sobotní schválení prvního čtení v Poslanecké sněmovně ve 4:36 je podle nich už přestřelené.

Rozpočtová rezerva podle Okamury. Pro ČT a ČRo chce peníze na živelní pohromy

„Já se snažím být pozitivní. Kdysi, když se zaplnila Letná, taky to mělo vliv na konec. Takže když to lidi nevzdají a budou chodit, tak si třeba Babiš řekne, že už tohle je moc. Já doufám, že ano, ale upřímně si myslím, že spíš ne,“ říká po protestu Karel.

Ondřej, student politologie, média vnímá jako ochranného psa demokracie. „Věřím, že jestli budou převedeny pod státní rozpočet, tak je tím naše demokracie v ohrožení,“ řekl po demonstraci dvacetiletý student.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Slapy se mění v pustinu. Obnažené břehy odkryly množství odpadu i vraky aut

Vodní nádrž Slapy - Zrůbek, Vestec. Místy je už tak málo vody, že se dá...

Hladina Slapské přehrady ustoupila tak, že ji na některých místech lze přebrodit. Kvůli extrémnímu hydrologickému suchu klesla o desítky metrů a odkryla tak nejen obrovské množství vzácných škeblí,...

Státní vyznamenání 2026: tato jména doporučili politici a sází se na ně

Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních...

Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních vyznamenání. Komu letos prezident Petr Pavel udělí medaile Za hrdinství, Za zásluhy, Řád bílého lva nebo Řád Tomáše Garrigua...

Kimova sestra chřestí zbraněmi. Spekulace, že vůdce zemřel, neustávají

Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, na frontové...

Severní Korea rozmístí nové palební jednotky. Oznámila to dnes podle státních médií Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, který se delší dobu neukázal na veřejnosti a o...

Jednu režnou na vás, mistře! Se Štěpničkou se loučila dojatá Medvecká i plné Národní

Smuteční řeči se v Národním divadle na posledním rozloučení s Jiřím Štěpničkou...

Ve zcela zaplněném pražském Národním divadle se kolegové a veřejnost rozloučili s Jiřím Štěpničkou. Nad rakví promluvil ředitel Jan Burian a herci Vladislav Beneš či Taťjana Medvecká. S hudební...

Kamion vjel v noci do zákazu a zničil nově položenou dlažbu na náměstí

Polský kamion se motal na nově zrekonstruovaném Náměstí ve Velkém Meziříčí....

Neuvěřitelné manévry předvedl řidič polského kamionu v noci na úterý v centru Velkého Meziříčí. Projel zákaz vjezdu a uprostřed Náměstí opakovaně couval a otáčel se, přičemž poškodil čerstvě...

Spekulanti ženou ceny bytů do nebe. Jak se budou vyvíjet v dalších letech?

Premium
ilustrační snímek

Musíme zdražovat, protože se nám zvyšují náklady, stoupají ceny stavebních prací i materiálů. To je obvyklá mantra nejen developerů. Jenomže zejména v Praze a dalších metropolích cenovou bublinu...

25. října 2026

Co sledují a poslouchají mladí na ČT a ČRo? Za tato média jsou ochotní platit

Demonstrace Ruce pryč od médií! na podporu České televize a Českého rozhlasu...

Tisíce lidí v neděli na Staroměstském náměstí ukázaly, že zásadně nesouhlasí s rozhodnutím vládní koalice rušit televizní a rozhlasové poplatky. Vyhlášenou sbírku spustili organizátoři z iniciativy...

25. října 2026  19:53

V Srbsku začaly volby. Provází je velký zájem voličů a dlouhé fronty

Bývalý srbský prezident a kandidát vládní Srbské pokrokové strany (SNS) na...

V Srbsku se v neděli ráno otevřely volební místnosti. Obyvatelé v nich rozhodují o složení nového parlamentu. Předčasné parlamentní volby mnozí označují za referendum o politické budoucnosti...

25. října 2026  11:42,  aktualizováno  19:39

Ve sbírce na Korzo Národní se vybralo třikrát víc než vládní dotace za tři roky

Den boje za svobodu a demokracii na Národní třídě a hromadný zpěv hymny. (17....

Do sbírky na projekt Korzo Národní, který připomíná události 17. listopadu na pražské Národní třídě, poslali lidé, různé organizace i samosprávy k dnešnímu večeru přes devět milionů korun.

25. října 2026  19:36

Voliči v Detroitu považují letošní volby do Kongresu za důležitější než kdy dřív

Volební místnosti v Michiganu se otevřely v úterý. Primárky svých stran s...

Do budovy volebního úřadu v Detroitu za chladného, slunečného rána postupně přicházejí první voliči. Na chodníku pod přístřeškem s plachtou sedí u stolu dvě volební úřednice, zachumlané do bund a s...

25. října 2026  19:31

Luxusní vila, bazén a cypřišová alej. Slavná toskánská usedlost je na prodej

Usedlost Poggio Covili v srdci Toskánska je na prodej. Budoucí majitel získá i...

V malebném srdci Toskánska se vine cypřišová alej vedoucí k luxusní kamenné vile. Slavnou scenérii zachytily mnohé fotografie, nyní je nejznámější cesta regionu k dispozici. Realitní kancelář Lionard...

25. října 2026  19:27

V bulharských prezidentských volbách vede úřadující hlava státu Jotovová. Směřuje do druhého kola

Bulharská viceprezidentka Iliana Jotovová (19. ledna 2026)

V Bulharsku se v neděli konalo první kolo prezidentských voleb. Podle prvních odhadů u volebních místností v hlasování vedla favoritka Ilijana Jotovová, která doposud působí jako úřadující hlava...

25. října 2026  7:06,  aktualizováno  19:26

„Vy nejste z lidovců?“ Macinka si rýpl do šéfa TOP 09 Havla

Petr Macinka (Motoristé) a Matěj Ondřej Havel (TOP 09) během nedělní debaty v...

„Vy nejste z lidovců? Alespoň už znám někoho z TOP 09 po odchodu pana Kalouska.“ Tak reagoval ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v nedělní debatě pořadu Partie na CNN Prima NEWS poté, co si v...

25. října 2026  18:56

Nepošlu mladé lidi umírat do válek, které nejsou naše, řekla Le Penová

Předvolební mítink Marine Le Penové ve městě Henin-Beaumont na severu Francie...

Marine Le Penová si přeje mít z Francie zemi míru. Nepošlu mladé lidi umírat do válek, které nejsou naše, prohlásila dnes na sjezdu krajně pravicové strany Národní sdružení (RN) prezidentská...

25. října 2026  18:41

Hysterie, míní Babiš. Nedochází jim to, ale podpořili vládu, řekl k protestům Macinka

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš s šéfem Motoristů sobě, ministrem zahraničí...

K nedělní protestní akci na pražském Staroměstském náměstí se vyjádřili premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka. „Respektuju právo na protest každého. My plníme to, co jsme voličům...

25. října 2026  18:36

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Už nechci fotit jen smutné věci, říká fotograf Těšínský. Chce být dobrým otcem

Válka ještě neskončila. Donbas, Ukrajina. Fotografie Davida Těšínského.

Fotografoval války, gangy i život v ghettech. S fotoaparátem cestoval od Íránu přes Etiopii až po Bronx. Zkušenosti z 91 zemí shrnul v knize Jiná krása. Teď ale David Těšínský zpomaluje. A to hlavně...

25. října 2026  18:32

Tohle jste přehnali. Tisíce lidí bouřily v Praze za poplatky ČT a ČRo, bude Letná

Tisíce lidí demonstrovaly na pražském Staroměstském náměstí proti zrušení...

Tisíce lidí se shromáždily na pražském Staroměstském náměstí, aby protestovaly proti vládnímu záměru zrušit televizní a rozhlasové poplatky. „Máme toho dost“ či „svobodu“ skandovaly davy. Demonstraci...

25. října 2026  12:35,  aktualizováno  17:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×